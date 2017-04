/ / / GOBLIN: Δευτέρα 12 Ιουνίου @ Κύτταρο

GOBLIN (Italy)

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Κύτταρο Live





“Cinematic Horror Prog”





Είναι ελάχιστες οι φορές που ένα συγκρότημα σαν τουςεπισκέπτεται την Ελλάδα!!! Οι Ιταλοί progsters, ξεκίνησαν την καριέρα τους εν έτη 1973, ως ένα συγκρότημα progressive rock, με επιρροές απόκαιΗ μουσική τους τράβηξε το ενδιαφέρον του Eddie Offord, γνωστού παραγωγού της εποχής, που είχε δουλέψει με τους YES, EMERSON LAKE & PALMER και GENTLE GIANT και ο οποίος συμφώνησε να αναλάβει την παραγωγή του άλμπουμ τους. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά σε σχέση με αυτό που περίμεναν.Ο Eddie Offord τελικά δεν μπόρεσε να τους κάνει την παραγωγή, λόγω του ότι εκείνο το διάστημα έπρεπε να περιοδεύσει με τους YES. Έτσι λοιπόν και ενώ ακόμη ονομάζονταν CHERRY FIVE και ετοιμάζονταν το 1975 να κυκλοφορήσουν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, μέσω της Cinevox Records στην οποία είχαν υπογράψει, ήρθε μία πρόταση, μέσω της ίδιας της εταιρίας τους, που τους πρότεινε στον σπουδαίο και πασίγνωστο Ιταλό σκηνοθέτη ταινιών τρόμου, Dario Argento, ο οποίος έψαχνε μία ροκ μπάντα για την τότε νέα του ταινία, “Profondo Rosso / Deep Red”, γεγονός που άλλαξε τα πάντα στην καριέρα τους.Ο Dario Argento με το που τους άκουσε, τους ανέθεσε αμέσως το βασικό soundtrack της ταινίας, τόσο στον τομέα της σύνθεσης όσο και της εκτέλεσης / ηχογράφησης, αφού δεν είχε μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη δουλειά που είχε κάνει προηγουμένως ο διάσημος τζαζίστας Giorgio Gaslini με την ορχήστρα του, στον οποίο είχε αρχικά αναθέσει το πλήρες soundtrack της ταινίας. Βέβαια είχε κοιτάξει να συνεργαστεί και με τους PINK FLOYD, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό και έτσι έδωσε την ευκαιρία στους CHERRY FIVE να ασχοληθούν αποκλειστικά με το soundtrack της ταινίας. Το όνομα του γκρουπ άλλαξε από CHERRY FIVE σε GOBLIN και το τελικό αποτέλεσμα ήταν μία άνευ προηγουμένου επιτυχία.Οι πωλήσεις, μόνο τον πρώτο χρόνο, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα, έφτασε #1 στα charts της Ιταλίας και έμεινε στην πρώτη θέση για 16 εβδομάδες, ενώ σημείωσε τεράστιες πωλήσεις και επιτυχίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια εδώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι το 1976 κυκλοφόρησαν και το καταπληκτικό instrumental άλμπουμ “Roller”.Το “Profondo Rosso / Deep Red” ήταν μόνο η αρχή μίας νέας και μακρόχρονης συνεργασίας των GOBLIN με τον σκηνοθέτη Dario Argento. Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, συνέθεσαν το soundtrack μιας ακόμα σπουδαίας ταινίας, του “Suspiria” (της οποίας ταινίας το remake θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2017), ίσως την πιο πειραματική τους δουλειά, ενώ την επόμενη χρονιά (1978) ετοίμασαν το soundtrack της ταινίας “Zombi”, πιο γνωστή σε όλους ως “Dawn Of The Dead” (του George A. Romero).Στην συνέχεια δούλεψαν και με πολλούς άλλους σκηνοθέτες (όπως ο Luigi Cozzi, κ.α.), μέχρι που το 1978 και αφότου κυκλοφόρησαν το concept άλμπουμ “The Fantastic Journey Of Bagarozzo Mark”, αποχώρησαν από το γκρουπ οι Claudio Simonetti και Massimo Morante, για να ακολουθήσουν σόλο καριέρες. Τα υπόλοιπα μέλη ωστόσο συνέχισαν την σύνθεση soundtracks για ταινίες όπως οι “Buio Omega / Beyond The Darkness”, “Patrick”, “Contamination”, “St Helens” και ”Notturno”. Τέσσερα χρόνια αργότερα και αφότου κάποια μέλη τους ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ “Volo” (που ήταν πιο pop / fusion και σαφέστατα λιγότερο progressive), επανασυνδέονται για το soundtrack μίας ακόμα ταινίας του Dario Argento, του κλασικού πλέον “Tenebre”, στου οποίο τα credits υπήρχαν μόνο τα μέλη με τα ονόματά τους και όχι ως GOBLIN.Κάποια μέλη τους έγραψαν και το soundtrack για άλλη μία ταινία σταθμός στην καριέρα του Dario Argento, το “Phenomena” του 1985. Τέλος επανασυνδέθηκαν για μία ακόμη φορά το 2000, για να ετοιμάσουν το soundtrack της φοβερής ταινίας “Non Ho Sonno / Sleepless” (2001), ποιου άλλου, του Dario Argento και διαλύθηκαν εκ νέου αμέσως μετά.Το 2003 επανήλθαν στο προσκήνιο με τα 4/5 της original σύνθεσης τους και το 2005 κυκλοφόρησαν την νέα τους δουλειά με τίτλο “Back To The Goblin 2005”, μέσω της δικής τους Back To The Fudda Records.Το 2009 και ύστερα από 31 χρόνια απουσίας από το σανίδι, το γκρουπ έδωσε τις πρώτες του ζωντανές εμφανίσεις, παίζοντας τραγούδια, τόσο από τα στούντιο άλμπουμ τους, όσο και από τα soundtracks τους, ενώ οι σχετικές με soundtrack συνθέσεις τους, συνοδεύονταν και από οπτικό υλικό σχετικό με τις αντίστοιχες ταινίες.Τον Δεκέμβριο του 2009 το γκρουπ αποσύρθηκε και πάλι, ενώ το καλοκαίρι του 2010 επανήλθε με κάπως διαφοροποιημένο line up, ως NEW GOBLIN και άρχισαν να δίνουν ξανά συναυλίες και σε μέρη εκτός Ευρώπης, για πρώτη φορά, με πολλές από αυτές τις συναυλίες να γίνονται sold out. Βέβαια συμμετείχαν και σε αρκετά φεστιβάλ σε όλη την υφήλιο. Το δεύτερο μισό του 2014 σταμάτησαν τις ζωντανές εμφανίσεις, για να επικεντρωθούν στην σύνθεση νέου υλικού / άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 με τον τίτλο “Four Of A Kind” και ξανά ως GOBLIN, ενώ χρηματοδοτήθηκε από τους οπαδούς τους.Το 2016 κυκλοφόρησαν το ζωντανά ηχογραφημένο, στο Texas των Η.Π.Α. (το 2014), “Austinato” ως CD / DVD και Blu-Ray. Οι GOBLIN συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να δίνουν συναυλίες (με τα 4/5 της original σύνθεσής τους), αλλά πολύ αραιές και επιλεγμένες και στα πλαίσια της επερχόμενης περιοδείας τους, θα επισκεφτούν για πρώτη φορά και την Ελλάδα, την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, για μία συναυλία στην Αθήνα, στο Κύτταρο Live. Τα live set των GOBLIN, είναι άκρως επαγγελματικά, ποιοτικά και χορταστικά, αντάξια της φήμης τους και εγγυώνται τη δημιουργία εκπληκτικής ατμόσφαιρας, που δύσκολα συναντάμε σε συναυλίες!!!Ώρα έναρξης: 21:30 - Τιμή εισιτηρίου:(Προπώληση & Ταμείο)Προπώληση εισιτηρίωνTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.ticketpro.gr fb event: www.facebook.com/events/1101136129991430