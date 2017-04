/ / / / HIDDEN IN THE BASEMENT: Δείτε το νέο τους video για το "Dry well"

Οι Hidden In The Basement παρουσίασαν το νέο τους video για το κομμάτι "Dry well". Το κομμάτι προέρχεται απο το τελευταίο άλμπουμ της ελληνικής μπάντας με τίτλο "Behind The Shadow", που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2016.





Απολαύστε το παρακάτω!









Production: LifeOfFilm Productions





Director: Costas Lamproulis

Director of Photography: Alexandros Chartonas





Camera: Dimitris Vallas,

Alexandros Chartonas,

Costas Lamproulis

Drone Operator: Costas Lamproulis

Light design: Giannis Chatziantoniou

Gaffer: Nikos Thomos

Key Grip: Giannis Chatziantoniou

Production Assistant: Stathis Krachtis, Eugenia Mantziafou, Apostolis Lygdas

Still Photographer: Vicky Papaggeli





Editing: Dimitris Vallas

Post Production: LifeOfFilm Productions