Οι Ιταλοί metallers Labÿrinth παρουσίασαν το κομμάτι "Take On My Legacy" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ, με τίτλο "Architecture Of A God" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου.





"Architecture Of A God" tracklist:

“Bullets”

“Still Alive”

“Take On My Legacy”

“A New Dream”

“Someone Says”

“Random Logic”

“Architecture Of A God”

“Children”

“Those Days”

“We Belong To Yesterday”

“Stardust And Ashes”

“Diamond”