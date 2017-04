/ / / ΜΑΡΙΑ ΛΑΤΣΙΝΟΥ: "Μια Ανάσα Μετά" - Νέα κυκλοφορία και ζωντανή παρουσίαση

LIVE παρουσίαση του άλμπουμ την Τετάρτη 26 Απριλίου στο ΙΛΙΟΝ plus

Live album τηςκαι του σχήματος με ακυκλοφόρητα ως τώρα τραγούδιαΤηνκυκλοφορεί το νέο άλμπουμτης Μαρίας Λατσίνου.Πρόκειται για την ηχογράφηση συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2016, στη μουσική σκηνήστην Αθήνα.Το live αυτό άλμπουμ είναι μεταβατικό. Με την έννοια ότι αποτυπώνει την φάση που βρίσκεται το σχήμα της Μαρίας Λατσίνου αυτήν την περίοδο . Ολοκληρώνει δηλαδή τον πρώτο κύκλο δημιουργικής ζωής του σχήματος που άνοιξε με το ντεμπούτο «Μια Ανάσα Μετά» (Φεβ. 2015, Puzzlemusik) και μας εισάγει στον δεύτερο που θα ανοίξει με την ηχογράφηση του 2ου studio άλμπουμ που έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι.Ο βασικός κορμός του άλμπουμ αποτελείται από τραγούδια του Χρήστου Αλεξόπουλου που δεν συμπεριλήφθηκαν μεν στο ντεμπούτο άλμπουμ αλλά αποτέλεσαν και αποτελούν τμήμα του προγράμματος των συναυλιών της Μαρίας Λατσίνου.Εξαίρεση αποτελεί το «Χαμένη Γενιά» το τραγούδι που ξεχώρισε από το ντεμπούτο «Μια Ανάσα Δρόμος» το οποίο περιλαμβάνεται και στο live άλμπουμ με ενορχήστρωση διαφορετική από αυτή με την οποία το γνωρίσαμε.Το «Μια Ανάσα Μετά» περιέχει και τρεις από τις διασκευές που κατά καιρούς συμπεριλαμβάνονται στο live σετ της Μαρίας Λατσίνου. Πρόκειται για τα τραγούδια «Ο χρόνος δεν με αφορά» του Αντώνη Λιβιεράτου, το «Η γυναίκα που διάβαζε ποιήματα» του συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα και το παραδοσιακό «Νανούρισμα Σμύρνης (Μαργαριταρένια)».Το «Μια Ανάσα Μετά» κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου 2017, σχεδόν ένα χρόνο από την ηχογράφηση του στο ΙΛΙΟΝ plus. Εντάσσεται στη σειρά L της Puzzlemusik στην οποία κυκλοφορούν limited edition cd που διατίθενται μόνο στις συναυλίες των καλλιτεχνών και με αντικαταβολή από το puzzlemusik@gmail.comΙΛΙΟΝ plus (Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων)Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30 Ώρα έναρξης 21.00 (διάρκεια δύο ώρες)Εισιτήριο: 6 ευρώ Πληροφορίες - κρατήσεις: 210- 8824383, 6983 – 600510 http://ilionpolixoros.gr Στο άλμπουμ παίζουν οι μουσικοί:Μαρία Λατσίνου (φωνή), Χρήστος Αλεξόπουλος (πιάνο, keyboards), Γιώργος Ανδρουλάκης (κρητική λύρα με συμπαθητικές χορδές), Βάσω Μιχαηλίδου (ακορντεόν), Γιώργος Λιάπης (μπάσο), Φοίβος Βαλαβάνης (τύμπανα)Στην live παρουσίαση του άλμπουμ στα τύμπανα θα είναι ο Στέφανος Θεοδωράκης - ΠαπαγγελίδηςΗ ηχογράφηση έγινε στη μουσική σκηνή ΙΛΙΟΝ plus στις 3 Απριλίου 2016 από τους:Νίκο Δημητρακάκο, Λάζαρο Καραγιάννη και Γιώργο Χατζηπολυχρόνη.Μίξη: Γιώργος Λιάπης (1st floor studio)Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης (Artracks Studios)Παραγωγή: Χρήστος ΑλεξόπουλοςΓραφιστική Επιμέλεια: Ελένη ΚεσαπίδουΦωτογραφία εξώφυλλου: Αγγελική ΔαρλάσηΕπιμέλεια Έκδοσης: Χρήστος Αλεξόπουλος1. Μια Ανάσα Μετά 2. Έκρυβε το στόμα μ’ένα μαντήλι 3. Γενιά 4. Χαμένη Γενιά 5. Εισαγωγή στο Κουκί και το Ρεβύθι 6. Το Κουκί και το Ρεβύθι 7. Ο χρόνος δεν με αφορά (Αντώνης Λιβιεράτος) 8. Η γυναίκα που διάβαζε ποιήματα (Διάφανα Κρίνα) 9. Νανούρισμα Σμύρνης: Μαργαριταρένια (παραδοσιακό)Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε limited edition CD στη σειρά L τηςκαι σε digital (mp3 και streaming) σε i-tunes, Google Play, Spotify, Tidal, Deezer και πολλές άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.. Τα CD της σειράς L διατίθενται αποκλειστικά στις συναυλίες των καλλιτεχνών και με αντικαταβολή κατόπιν επικοινωνίας στο puzzlemusik@gmail.com Προηγούμενες κυκλοφορίες στη σειρά L : Jane Doe – B612 Revisited (ep) και Baby Trio – A New Snack epYou Tube: Χαμένη Γενιά (live) https://youtu.be/1BBPyAt-uxU Soundcloud: Η Γυναίκα που Διάβαζε Ποιήματα (ακουστική live διασκευή του τραγουδιού του συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα) https://soundcloud.com/puzzlemusik/i-ginaika-pou-diavaze-poiimata e-mail: puzzlemusik@gmail.com Site: www.puzzlemusik.com Facebook: https://www.facebook.com/puzzlemusik.label Twitter: https://twitter.com/puzzlemusik e-mail για live booking: events.puzzlemusik@gmail.com