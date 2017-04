/ / / / RESURGENCY: Ακούστε το "Celestial Commemoration" απο το επερχόμενο album

"No Worlds...Nor Gods Beyond" tracklist:

01. Thresholds Of Infinite Pain

02. Progenitors Of Suffering

03. No Worlds Nor Gods Beyond

04. Upset Sun In Shades Deforms

05. Celestial Commemoration

06. Emancipation By Knowledge

07. Permutation Rites

08. Through The Gate Inside Not

09. Quartered Mental Existence





Οιεπιστρέφουν με το δεύτερο full-length άλμπουμ τουςπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Μετά το video του "Thresholds of Infinite Pain" η ελληνική death metal μπάντα παρουσιάζει ένα ακόμα κομμάτι απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία.Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω!Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει απο τηνσε limited edition CD, digipack και ψηφιακή μορφή στις 21 Απριλίου και στις 16 Ιουνίου σε βινύλιο.Οι ηχογραφήσεις έλαβαν χώρα στααπο τον, ενώ το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Ισπανός καλλιτέχνης(S).