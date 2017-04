/ / ROCK IN DIO Vol 7: Σάββατο 13 Μαΐου @ Κύτταρο - Οι guests που συμμετέχουν

ΦΩΝΗΤΙΚΑ

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε τους εκλεκτούς καλλιτέχνες που θα τιμήσουν με την παρουσία τους επί σκηνής το φετινό φιλανθρωπικότο Σάββατο 13 Μαΐου στοΑυτή τη χρονιά τα έσοδα της εκδήλωσης θα γίνουν δωρεά στον σύλλογο ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος, πρόληψης, ενημέρωσης και συμπαράστασης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση και σύνδρομο down - www.frodida.gr VOICE BOX (Μουσικό φωνητικό σύνολο)Μιχάλης Καρασούλης (SL THEORY)Mπάμπης Παπανικολάου (PLANET OF ZEUS)Terry Nikas (SCAR OF THE SUN)Στέφανος Ζαφειρόπουλος (FALSE CODA)Μάκης Μάκουλας (BEYOND PERCEPTION)Πάνος Βιντζιλαίος (PULSE R)Δήμητρα Παναρίτη (MEDEN AGAN)Νατάσσα Τσίρου (MIGHTY N)Μαρίνα Λουκά (SOLO ARTIST)Άννα Τάρμπα (SOULMATES,GROOVE SPOT TRIO)Αναστασία Μπάστα (SOLO ARTIST)Θωμαΐς (SOLO ARTIST)Αντρέας Κουράτορας (RAGE 'N STEEL)Στέλιος Μάμαλης (SOLO ARTIST)Αργύρης Δρόκαλος (THE MOUND)Δημήτρης Dorian (ZEMIAL/AGATUS)Μάριος Κουρούπης (ACOUSTIC SYMMETRY)Άννα Αλεξανδρίδου (ΜUTE TALE)Δημήτρης Διαμαντής (MR BOOZE)Μαρία Γκαλιάτσου (HIDEAWAY)Edoardo Arlenghi (THE ROCKER / RIFF RAFF)Steve Lado (TARDIVE DYSKINESIA)Κώστας Φίτος (DIVINER,MENORAH,MAMA SINGS FIRE,FULL BODY MASSAGE,ex-DREAM WEAVER)Μιχάλης Τσουκαλάς (SOLO ARTIST)Πάνος Παπαπέτρος (NOELY RYAN, REMEMBER LIZZY)Γρηγόρης Αποστόλου (NOSTOS, SOUNDTRUCK)Κώστας Καφαντάρης (ENTROPY DIVINE)Γιώργος Γούτης (BACKTRACKIN-Pink Floyd Tribute Band Athens,SWEET EMOTION,ex-JOKER)Κώστας Καφούσιας (BACKTRACKIN-Pink Floyd Tribute Band Athens,SWEET EMOTION)Χρήστος Στεργιανίδης (PALADINE,BROKEN HEROES-Saxon tribute)Γιώργος Μπουλμάνος (ex-FRACTAL VAIL,ex-WHATEVER END,ex-CUSTOMIZE)Δημήτρης Σερασκέρης (DESIGN,ex-VERSUS,ex-DOUGIE WHITE project)Κόλλιας Χρήστος (MENORAH,PERSONA NON GRATA,SEDUCE THE HEAVEN,SL THEORY)Ροδόλφος Ράλλης (DANGER ANGEL, ex-FALLEN ARISE)Αλέξης Λεβεντέρης (SOLO ARTIST)Νίκος Τέτερης (TIDAL DREAMS,BUILDING CHAOS)Πέτρος Τσαμπαρλής (SIXFORNINE)Νίκος Αργυρόπουλος (TARDIVE DYSKINESIA)Κώστας Αλεξακης (ACID DEATH)Στέλιος Παύλου (SORROWFUL ANGELS)Γιάγκος Τζοκερόπουλος (ex-JOKER)Χάρης Πολυμενέας (LIGHTFOLD)Γιώργος Κωνσταντακέλος (ILLUSORY)Αλέξανδρος Ρουμελιώτης (SOLO ARTIST, ex-ELIZADETH)UNITED WE STAND....for Ronnie and for the children! \m/Προπώληση εισητηρίων-TICKET HOUSE - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 42 ΑΘΗΝΑ (εντός στοάς) ΤΗΛ 21 0360 8366 -TICKETPRO.GR www.ticketpro.gr / -ΚΥΤΤΑΡΟ: ΗΠΕΙΡΟΥ 48 & ΑΧΑΡΝΩΝ - 210 822413410.00-13.00 καθημερινές και ώρες-μέρες συναυλιών http://www.kyttarolive.gr/ -NO REMORSE RECORDS: ΓΑΜΒΕΤΑΣ 4 ΑΘΗΝΑΤΗΛ 210 3830981-EAT METAL RECORS: ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45, ΕΞΑΡΧΕΙΑ,ΤΗΛ 213 0378553-SIRENS RECORDS: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 14 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210 3822304Για αγορά εκτός Αθήνας επικοινωνήστε στο info@kyttarolive.gr FB event : https://www.facebook.com/events/364114897320496