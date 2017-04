/ / / / ROGER WATERS: Ακούστε το "Smell the Roses" απο το επερχόμενο album

"Is This The Life We Really Want" tracklist:

“When We Were Young”

“Déjà Vu”

“The Last Refugee”

“Picture That”

“Broken Bones”

“Is This The Life We Really Want?”

“Bird In A Gale”

“The Most Beautiful Girl”

“Smell The Roses”

“Wait For Her”

“Oceans Apart”

“Part Of Me Died”









Σήμερα ξεκινάει η προπαραγγελία του νέου άλμπουμ τουs με τίτλοκαι ο θρυλικός μουσικός έδωσε στην δημοσιότητα το πρώτο single της επικείμενης κυκλοφορίας που ακούει στο όνομαΤοαναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου από τιςκαιΔιαβάστε εδώ όλες τις λεπτομέρειες για τον διάδοχο του(1992).