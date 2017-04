/ / / ROGER WATERS: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο του album

"Is This The Life We Really Want" tracklist:

“When We Were Young”

“Déjà Vu”

“The Last Refugee”

“Picture That”

“Broken Bones”

“Is This The Life We Really Want?”

“Bird In A Gale”

“The Most Beautiful Girl”

“Smell The Roses”

“Wait For Her”

“Oceans Apart”

“Part Of Me Died”

έδωσε στην δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για το επερχόμενο πρώτο του άλμπουμ μετά απο 25 χρόνια. Ο διάδοχος του(1992) τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τις 2 Ιουνίου.Οι προπαραγγελίες τουθα ξεκινήσουν απο αύριο, 21 Απριλίου, και θα είναι διαθέσιμο σε CD, διπλό βινύλιο 180 γραμμαρίων και ψηφιακά.Την παραγωγή και την μίξη ανέλαβε ο) και στο άλμπουμ θα συμμετέχουν οι:(φωνητικά, ακουστική κιθάρα, μπάσο),(ενορχηστρώσεις, keyboards, κιθάρες),(μπάσο, κιθάρα, keyboards),(κιθάρα, keyboards),(drums),(keyboards),(keyboards), και(φωνητικά) μαζί με τιςκαιΣτο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ οξεκινάει στα τέλη Μαΐου περιοδεία στην Αμερική.