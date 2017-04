Οι Rotting Christ παρουσίασαν το νέο τους animated video για το "Threnody". Το κομμάτι προέρχεται απο το ένατο άλμπουμ της ελληνικής μπάντας με τίτλο "Theogonia" που κυκλοφόρησε το 2007.





Απολαύστε το παρακάτω!









Video By John Kaimakamis and Jon Toussas

Art and Design by Graphic No Jutsu

Animated, Directed and Edited by John Kaimakamis and theNightwatchers