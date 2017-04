/ / Σαν Σήμερα: 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σαν σήμερα δολοφονείται απο τον πατέρα του ο Marvin Gaye. Γενέθλια σήμερα για τον Michael Poulsen (Volbeat) ο οποίος κλείνει τα 42. Οι Rush κυκλοφορούν το "2112", οι White Stripes το "Elephant" και οι Kronos το "The Hellenic Terror".

















01/04/1975









Γεννιέται στο Ringsted της Δανίας ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Volbeat, Michael Poulsen (Michael Schøn Poulsen).





Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στην Κοπεγχάγη και σχημάτισε το πρώτο του συγκρότημα, τους death metallers Dominus, κυκλοφορώντας μαζί τους τέσσερα άλμπουμ μεταξύ 1994 και 2000. Το 2001 οι Dominus διαλύθηκαν και ο Poulsen αποφάσισε να μην ασχοληθεί με την death metal σκηνή και ξεκίνησε να γράφει νέα κομμάτια με πιο rock'n'roll προσέγγιση και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι Volbeat.

















01/04/1976









01/04/1984





01/04/2003









01/04/2007

Οι Γάλλοι death metallers Kronos κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, με τίτλο "The Hellenic Terror"









Οικυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο album τους με τίτλοΤο 2112 είναι ένα απο τα δύο album της μπάντας (το δεύτερο είναι το "Moving Pictures"που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο τουy,δολοφονείται από τον πατέρα του στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, μια ημέρα πριν τα 44α γενέθλιά του.Μετά από λεκτικές διαφωνίες που είχαν οι γονείς του για τα οικονομικά, ο Gaye προσπάθησε να υπερασπιστεί τη μητέρα του και τον εαυτό του νιώθοντας θιγμένος, απαγορεύονας του την είσοδο στο δωμάτιο του. Ο πατέρας του όμως μετά από λίγο τον αγνόησε και τον πυροβόλησε στην καρδιά.Ο πατέρας του μουσικού ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι τον πυροβόλησε αφού πρώτα ο 44χρονος γιος του τον είχε δείρει. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν σχετικά μικρή, γιατί διαγνώστηκε ότι έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο και επομένως δεν ήταν σε πνευματική διαύγεια, αλλά και επειδή ο ισχυρισμός του έγινε δεκτός στο δικαστήριο με αποτέλεσμα να μην δικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού.Το ειρωνικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δώρο του Marvin Gaye προς τον πατέρα του.υπήρξε μεγάλη επιρροή (ειδικά με τις κυκλοφορίες του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 - αρχές της δεκαετίας 1980) στην σύγχρονη μορφή της R&B. Τραγούδια του έχουν διασκευαστεί απο πολλούς καλλιτέχνες μεταξύ άλλων και απο τουςκ.α.Συμμετείχε επίσης στις ταινίεςτου George McCowan (1969) καιτου Lee Frost (1971) όπου και οι δύο σχετίζονταν με βετεράνους στρατιώτες του Βιετνάμ.Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένου του Grammy Lifetime Achievement Award ενώ το όνομά του γράφτηκε στο Rhythm and Blues Music Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame για το κομμάτικαι Rock and Roll Hall of Fame.Οικυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο album τους με τίτλο "Το άλμπουμ κυκλοφόρησε με περισσότερα από έξι διαφορετικά εξώφυλλα.Το Φεβρουάριο του 2004 στην 46η τελετή απονομής τωντο άλμπουμ θα κερδίσει το βραβείοκαι το τραγούδι "θα χαρίσει στοντο βραβείο