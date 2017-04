/ / Σαν Σήμερα: 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πριν 34 χρόνια οι Savatage κυκλοφόρησαν το παρθενικό τους άλμπουμ, "Sirens". Οι Iron Maiden κυκλοφορούν το "Seventh Son of a Seventh Son", οι White Zombie το "Astro-Creep: 2000", οι Whitesnake το "Come an' Get It" και οι FireHouse το "3".





Οι Whitesnake κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Come an' Get It". Ο δίσκος του βρετανικού hard rock συγκροτήματος σκαρφάλωσε στο Νο2 των βρετανικών charts.









Οι FireHouse κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, που φέρει τον τίτλο "3". Το άλμπουμ είναι πιο soft εν συγκρίσει με τις προηγούμενες δύο κυκλοφορίες του συγκροτήματος.









Οικυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους,ο ήχος του οποίου είναι πιο heavy σε σχέση με τις μεταγενέστερες κυκλοφορίες τους.Σύμφωνα με τον frontman της μπάντας,, το "Sirens" όπως και το long EP, ηχογραφήθηκαν και μιξαρίστηκαν σε μία μόλις ημέρα και η προετοιμασία των περισσότερων κομματιών δεν διήρκεσε περισσότερο απο μια εβδομάδα πριν τις ηχογραφήσεις.Ο παρθενικός full length δίσκος της μπάντας θα περιείχε και το, ωστόσο λόγω του περιορισμού στον χρόνο διάρκειας των βινυλίων, διαχωρίστηκαν σε δύο ξεχωριστές κυκλοφορίες με τονα κυκλοφορεί ένα χρόνο αργότερα. Το 2011 όμως τοεπανεκδόθηκε μαζί με τοremastered.Το αρχικό όνομα τωνήταναλλά μια ημέρα πριν την κυκλοφορία τουμετονομάστηκαν σεεπειδή ο ιδιοκτήτης της δισκογραφικής τους εταιρείας έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι τα δικαιώματα του ονόματοςτα είχε ένα ευρωπαϊκό συγκρότημα.Το νέο όνομα της μπάντας προήλθε απο την σύμπτυξη των λέξεωνκαιΗ αρχική έκδοση του βινυλίου είχε στο εξώφυλλο μπλε φόντο που απεικόνιζε ένα καράβι εν πλω και το πρόσωπο μιας γυναίκας κρυμμένο στα σύννεφα. Το συγκεκριμένο εξώφυλλο δεν υιοθετήθηκε στις επανεκδόσεις του άλμπουμ, οι οποίες είχαν για εξώφυλλο την εικόνα παιδιών-δολοφόνων να ψάχνουν σε υπόνομο και είναι επηρεασμένο από το εξώφυλλο του παιδικού βιβλίουΓια το συγκεκριμένο δίσκο, τα μέλη του σχήματος έλαβαν προσωνυμία όπωςκαι, κάτι που δεν ακολουθήθηκε στις επόμενες κυκλοφορίες τους.Οικυκλοφορούν το έβδομο άλμπουμ τους, με τίτλο. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με την προσθήκη keyboards. Είναι όμως και το πρώτο που εμφανίζει πληθώρα progressive rock στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν συχνά σε μεταγενέστερα album της μπάντας.Όπως και τοκαι αργότερα τακαι, το άλμπουμ σκαρφάλωσε στο Νο1 των UK Albums Chart.Κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ των White Zombie, με τίτλο "Astro-Creep: 2000 – Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head" ή απλά "Astro-Creep: 2000".Είναι το μοναδικό άλμπουμ τωνμε τον) στα ντραμς ο οποίος αντικατέστησε τονπου είχε πρόσφατα αποχωρήσει. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη κυκλοφορία του συγκροτήματος και ανέβηκε στο Νο6 του Billboard 200 .