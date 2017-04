/ / Σαν Σήμερα: 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τους D.D. Verni (Overkill), John Kay (Steppenwolf) και Guy Berryman (Coldplay). Οι Cannibal Corpse κυκλοφορούν το "The Bleeding", οι Rush το "Grace Under Pressure", οι Great White το "...Twice Shy" και ο Big Joe Turner το single "Shake, Rattle and Roll".





















12/04/1944













12/04/1954









12/04/1961





Overkill, D.D. Verni (Carlo Verni).



Στο γυμνάσιο θα γνωριστεί με τον drummer Rat "Skates" Kundrat και μαζί με τον Fred Hensley, γνωστός αργότερα ως Billy Vector, θα σχηματίσου το punk σχήμα, The Lubicunts στους οποίους σύντομα θα ενταχθεί και ο κιθαρίστας Ken Sibley, γνωστός στην πορεία ως Nick Fuse.



Ένα χρόνο αργότερα οι The Lubicunts θα διαλυθούν και ο Verni μαζί με τον Skates, θα αναζητήσουν τραγουδιστή και κιθαρίστα για να σχηματίσουν νέο συγκρότημα. Ο Bobby "Bliz" Ellsworth, ανταποκρίθηκε άμεσα στην αγγελία τους και έφερε μαζί του και τον κιθαρίστα Rob Pisarek. Έπειτα από αρκετό ψάξιμο, η μπάντα κατέληξε στο όνομα Overkill, από το ομώνυμο άλμπουμ των Motörhead.



Το 1998, σχημάτισε επίσης, ένα δικό του gothic metal project, τους The Bronx Casket Co. στους οποίους εκτός από χρέη μπασίστα, εκτελεί μέχρι και σήμερα καθήκοντα κιθαρίστα και βασικού συνθέτη.









12/04/1978



Γεννιέται στο Kirkcaldy της Σκοτίας ο μπασίστας των Coldplay, Guy Berryman (Guy Rupert Berryman)



Η πρώτη του μπάντα ήταν οι Time Out αλλά στη συνέχεια έγινε μέλος της πρώιμης μορφής των Coldplay, που σχηματίστηκαν στο University College London το 1996. Έχει συνεργαστεί με διάφορα ονόματα και απο το 2008 είναι μέλος τους supergroup, Apparatjik.









12/04/1984



Οι Rush κυκλοφορούν το δέκατο άλμπουμ τους με τίτλο "Grace Under Pressure".





12/04/1989



Οι Great White κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, "...Twice Shy".





12/04/1994





Οι Cannibal Corpse κυκλοφορούν μέσω της Metal Blade, το τέταρτο στούντιο album τους με τίτλο "The Bleeding".





Γεννιέται στην Ανατολική Πρωσία, ο κιθαρίστας, στιχουργός και τραγουδιστήςΟ Γερμανοκαναδοαμερικανός Kay, εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Καναδά το 1958, όπου και συμμετείχε ως τραγουδιστής σε διάφορες folk και blues μπάντες της Βόρειας Αμερικής. Το 1965 εντάχθηκε στουςοι οποίοι μετά απο δύο χρόνια με διαφορετική σύνθεση θα εγκατασταθούν στο Los Angeles και θα μετονομαστούν σεΟ Kay εκ γενετής πάσχει απο πλήρη αχρωματοψία με αποτέλεσμα να βλέπει ασπρόμαυρα, ενώ η ευαισθησία του στο φως έχει ως αποτέλεσμα να φοράει σχεδόν πάντα γυαλιά ηλίου.Βρίσκεται στην βασική σύνθεση τωναπο το ξεκίνημά τους μέχρι και σήμερα και είναι ο βασικός συνθέτης της μπάντας.Κυκλοφορεί το single τουΤο τραγούδι έγραψε ομε το ψευδώνυμοκαι ο πρώτος που το ηχογράφησε είναι οΤον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς θα φτάσει στο Νο1 του Billboard R&B chart και παράλληλα θα ηχογραφηθεί κι από τουςοι οποίοι θα το κάνουν επίσης επιτυχία.