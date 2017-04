/ / Σαν Σήμερα: 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

26 χρόνια απο τον θάνατο του Per "Dead" Ohlin των Mayhem. Γενέθλια σήμερα για τους Alexi Laiho των Children of Bodom, Steve Howe (Yes, Asia) και Paul Gray (Slipknot). Οι Judas Priest κυκλοφορούν το "Sin After Sin", οι Clash το ομώνυμο ντεμπούτο album τους, ο Yngwie Malmsteen το "Odyssey" και οι Aerosmith το "Toys in the Attic".

















08/04/1947

















08/04/1972





Γεννιέται στο Λος Άντζελες ο μπασίστας των Slipknot, Paul Gray (Paul Dedrick Gray).



Ο Gray ο οποίος είναι γνωστός και ως "The Pig" ή με τον αριθμό #2 ήταν μέλος των Slipknot απο το 1995 εως και τον θάνατό του το 2010.



Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Iowa. Ο θάνατος του 38χρονου μουσικού αποδόθηκε σε υπερβολική δόση μορφίνης.









08/04/1975





Οι Aerosmith κυκλοφορούν το τρίτο στούντιο album με τίτλο "Toys in the Attic".



Οι πωλήσεις του "Toys in the Attic", μόνο στην Αμερική ξεπέρασαν τα 8.000.000 αντίτυπα, κάνοντάς το το δεύτερο εμπορικότερο album της μπάντας.



08/04/1977





Οι Judas Priest κυκλοφορούν το τρίτο τους album, "Sin After Sin"







08/04/1977



Oι The Clash κυκλοφορούν το ντεμπούτο album τους "The Clash", το οποίο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα punk rock albums όλων των εποχών.







08/04/1979



Γεννιέται στο Espoo της Φινλανδίας ο τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης και ιδρυτικό μέλος των Children of Bodom, Alexi "Wildchild" Laiho (Markku Uula Aleksi Laiho).



Το 1993 ο 'Wildchild' (παρατσούκλι που βγαίνει απο το γνωστό κομμάτι των W.A.S.P.), θα σχηματίσει τους IneartheD που αργότερα θα μετονομαστούν σε Children of Bodom, επειδή όλα τα μέλη της μπάντας είχαν μεγαλώσει κοντά σε λίμνη.



Εκτός απο τους Children of Bodom, ο Laiho συμμετείχε επίσης στους Sinergy και έχει συνεργαστεί με συγκροτήματα όπως Thy Serpent, Impaled Nazarene, Warmen, Hypocrisy κ.α.



Το 2004 σχημάτισε το punk-rock project Kylähullut με τους οποίους έχει κυκλοφορήσει δύο albums









08/04/1988



Κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του Yngwie Malmsteen, με τίτλο "Odyssey". Είναι το πρώτο απο τα τρία συνολικά άλμπουμ στα οποία συμμετείχε ο Joe Lynn Turner στα φωνητικά.





08/04/1991





Αυτοκτονεί σε ηλικία 22 ετών ο τραγουδιστής των Mayhem, Per "Dead" Ohlin (Per Yngve Ohlin).



O "Dead", όπως ήταν το παρατσούκλι του επι σκηνής, επειδή σε ηλικία 10 ετών υπέστη εσωτερική αιμορραγία, από ρήξη σπλήνας και έμεινε κλινικά νεκρός για 1 χρόνο, αυτοκτόνησε κόβοντας με μαχαίρι τους καρπούς και τον λαιμό του και αυτοπυροβολώντας το μέτωπό του στην συνέχεια.



Το άψυχο σώμα του Ohlin βρήκε ο συγκάτοικός του, Euronymous, ο οποίος έβγαλε φωτογραφίες το πτώμα του φίλου του και φήμες λένε οτι τις έστειλε στην Warmaster Records προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο εξώφυλλο ενός live bootleg album, που κυκλοφόρησε το 1995 με τίτλο "Dawn of the Black Hearts".



Πριν απο τους Mayhem, το 1986, ο Ohlin σχημάτισε τους Morbid με τους οποίους ηχογράφησε το demo "December Moon" αλλά το 1987 αποχώρησε απο την μπάντα λόγω ασυμφωνίας με τα υπόλοιπα μέλη αναφορικά με την πορεία της μουσικής κατεύθυνσης του συγκροτήματος και εντάχθηκε στους Mayhem που παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του.









