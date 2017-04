/ / Σαν Σήμερα: 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

85 χρόνια απο την γέννηση του πρωτοπόρου rockabilly μουσικού Carl Perkins. Γενέθλια επίσης για τον Matt Pelissier των My Chemical Romance. Οι Rainbow κυκλοφορούν το "Long Live Rock ‘n’ roll". Κυκλοφορίες επίσης απο Children of Bodom, Billy Idol και R.E.M.









09/04/1984

Oι R.E.M. κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο album τους με τίτλο "Reckoning".















09/04/1990

O Billy Idol κυκλοφορεί το single "Cradle of Love".

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο album του Idol με τίτλο "Charmed Life".







09/04/2008

Οι Children of Bodom κυκλοφορούν το έκτο τους album με τίτλο "Blooddrunk"









Γεννιέται στο Tennessee των ΗΠΑ ο πρωτοπόρος rockabilly μουσικός και τραγουδιστήςΟ Perkins γνωστός και ως, είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός καλλιτέχνης της rockabilly εποχής και τα τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί απο καλλιτέχνες όπωςκ.α., ενώ υπήρξε μεγάλη επιρροή για την γενιά της ροκ μουσικής.μάλιστα είχε δηλώσει οτι αν δεν υπήρχε ο Carl Perkins δεν θα υπήρχαν οιΤο όνομα του Perkins γράφτηκε στο, το 1987 για την προσφορά του στη μουσική καθώς και στακαι, ενώ έχει κερδίσει και έναΓεννιέται στο Belleville του New Jersey ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος τωνΟ Way σχημάτισε μαζί με τον drummerτουςμια ημέρα μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.Επιρρεασμενος απο το γεγονός, ο Way έγραψε τους στίχους απο τοτο οποίο και υπήρξε το πρώτο τραγούδι της μπάντας.Εκτός απο τους, που υπήρξε ενεργό μέλος μέχρι και την διάλυσή τους τον Μάρτιο του 2013, ο Way ασχολείται και με την συγγραφή βιβλίων κόμικ, κερδίζοντας μάλιστα τογια το βιβλίο τουΤο 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό album με τίτλοΚυκλοφορεί το τρίτο και τελευταίο album τωνμε τονστα φωνητικάΔίσκος που άσκησε τεράστια επιρροή τόσο μουσικά, όσο και στιχουργικά, απο την φανταστική θεματολογία των στίχων του Dio.