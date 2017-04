/ / / / / SCARS OF TEARS @ Silver Dollar (19/04/17)

Οι Scars Of Tears… με «Love and Soul» Live





Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 στο Silver Dollar, Θες/νίκη









Φωτογραφίες & video: Νίκος Κολίτσης



To ελληνικό συγκρότημα, με καταγωγή από την Καστοριά, παρουσίασε το νέο ολόφρεσκο album του, με τίτλο, στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο(19-4-2017).Mε νέο δισκογραφικό συμβόλαιο σε Αμερικάνικη εταιρεία () και εκπληκτικά τραγούδια στις αποσκευές τους, οι-με μία up tempo εμφάνιση, που βασίστηκε στο νέο cd, αλλά τίμησε και τον προκάτοχό του- απογείωσαν το κοινό τους, ανοίγοντας παράλληλα τα φτερά τους για ακόμα περισσότερα πράγματα σε Ελλάδα και κυρίως (θέλουμε να πιστεύουμε!) εξωτερικό.Toσας παρουσιάζει αποκλειστικά και… καστοριανά ένα 6-track best of hd video και μερικές συνοδευτικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, για το μουσικό album των αναμνήσεων μίας μαγικής βραδιάς…Απολαύστε ένα ενδεικτικό δείγμα από την καθηλωτική live rock/metal εμφάνισή τους με τα κομμάτια :(διασκευή από(προσωπική αδυναμία!),και(διασκευή από).Προσεγμένος και ισορροπημένος, ανέδειξε, στο μέτρο του δυνατού, αναλογικά με το χώρο και τη συνθήκη, τις φωνητικές ικανότητες της τραγουδίστριας Χαριτίνης και των τεσσάρων μουσικών του συγκροτήματος,Οι εγχώριοι φίλοι του συγκροτήματος χρειάζονται χρόνο για να εντρυφήσουν στη νέα δισκογραφική δημιουργία τωνκαι αυτή ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να το πραγματοποιήσουν…«Αυτή είναι η μπαλάντα του δίσκου» για το, τα διπλά υπέροχα, αντρικά και γυναικεία, φωνητικά, η σκηνική παρουσία και η χημεία των μελών, η γοτθική/μεταλλική αύρα των τραγουδιών, οι ευφάνταστες και όχι γλυκανάλατες μελωδίες, οι συνθέσεις διαφορετικών μουσικών αποχρώσεων του νέου δίσκου, που στην ολότητά τους, δεν αποτελούν fillers (όπως είθισται, δυστυχώς, σε νέες κυκλοφορίες), οι δύο κιθάρες, η στακάτη rhythm section, αποτελούν μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν μία υγιή βάση για να διεκδικήσουν το όνειρο της εξόδου… στις αγορές, εκτός μνημονίων και ελληνικής πραγματικότητας (αρκεί να μην ξεχνάνε τη βάση τους!)Η δωρεάν είσοδος στη συναυλία!