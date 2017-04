/ / / STEAMROLLER ASSAULT: Επιστρέφουν με νέο album (teaser)

"Dead Man’s Hand" tracklist:

1. Dead Man’s Hand

2. Evil Is My Middle Name

3. Kill After Kill

4. Midnight Blues

5. You Ain’t So Pretty When I’m Sober

6. When A Girl Loves A Woman

7. Suicide (Wild Machine Cover)

8. Skull Island













Οιμετά από 11 χρόνια δισκογραφικής απουσίας επιστρέφουν με τον τρίτο τους δίσκο ο οποίος ονομάζεταικαι θα κυκλοφορήσει από τηνμέσα στον Απρίλιο.Ο δίσκος περιέχει 8 τραγούδια στο γνωστό ωμό, βρώμικο και χυδαίο ύφος της μπάντας.Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering έγιναν στααπό τονκαι το πολυμελές συνεργείο του.Το layout και το artwork επιμελήθηκαν ταΣτο τετράλεπτο teaser που ακολουθεί μπορείτε να πάρετε μια γεύση απο όλα τα κομμάτια του διαδόχου του(2006)