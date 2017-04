/ / / / STONE SOUR: Νέο video και πληροφορίες για το επερχόμενο album

"Hydrograd" tracklist:

“YSIF”

“Taipei Person/Allah Tea”

“Knievel Has Landed”

“Hydrograd”

“Song #3”

“Fabuless”

“The Witness Trees”

“Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”

“Thanks God It's Over”

“St. Marie”

“Mercy”

“Whiplash Pants”

“Friday Knights”

“Somebody Stole My Eyes”

“When The Fever Broke”





Οιέδωσαν στην δημοσιότητα τις λεπτομέρειες για το επερχόμενοκαι παράλληλα παρουσίασαν το video για το νέο τους κομμάτιτο οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Η νέα δισκογραφική δουλειά των Stone Sour αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις 30 Ιουνίου.