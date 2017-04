/ / / THRESHOLD: Κυριακή 12 Νοεμβρίου @ Κύτταρο

THRESHOLD (U.K.)

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 - Κύτταρο Live





“Prog Perfection”













Progressive δεν είναι μόνο οι DREAM THEATER, όπως μπορεί να πιστεύουν μερικοί… Υπάρχουν πολλά συγκροτήματα εκεί έξω, που δισκογραφούν με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια, περιοδεύουν ακατάπαυστα και έχουν μία ολοένα και αυξανόμενη βάση οπαδών. Ένα από αυτά τα σχήματα, είναι σίγουρα οι Βρετανοί prog rock / metallers, THRESHOLD, οι οποίοι είναι ενεργοί εδώ και τουλάχιστον 28 χρόνια, έχοντας βγάλει δέκα στούντιο και πέντε ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμ!!!Βιρτουόζοι όσο ελάχιστοι, αλλά με μεγάλο τους όπλο τις εξαιρετικές τους μελωδίες, ο κιθαρίστας Karl Groom και ο πληκτράς Richard West, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σχήματος, έχουν συνεργαστεί με απίστευτους μουσικούς όλα αυτά τα χρόνια, χαρίζοντάς μας δουλειές που μπορεί να μην γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά έκαναν τους THRESHOLD να δημιουργήσουν έναν πολύ μεγάλο φανατικό πυρήνα οπαδών, όντας ένα από τα ελάχιστα μουσικά σχήματα που έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ μόνο για τα μέλη του fan club τους!!! O Karl Groom, μάλιστα, έχει και τα Thin Ice Studios, στα οποία ηχογραφεί το σχήμα, ενώ είναι και παραγωγός για πολλά σχήματα, όπως οι PENDRAGON, οι EDENBRIDGE ακόμα και οι DRAGONFORCE.Το “Wounded Land”, που κυκλοφόρησε το 1993, έβαλε για τα καλά τους THRESHOLD στον μουσικό χάρτη, ιδιαίτερα λόγω του πολύ πιασάρικου “Paradox”. Στα φωνητικά ήταν ο Damian Wilson (κρατείστε το όνομα, διότι η θέση του τραγουδιστή στο γκρουπ, είναι κάτι σαν περιστρεφόμενη πόρτα για συγκεκριμένους ανθρώπους!!!). Το “Psychedelicatessen” που βγήκε την επόμενη χρονιά, είχε τον Glynn Morgan στα φωνητικά, ο οποίος όμως δύο χρόνια αργότερα έφυγε για να σχηματίσει τους MINDFEED (και να “διασκευάσει” το “Innocent”, κομμάτι που είχε αποτελέσει και το πρώτο ever video clip των THRESHOLD). Ο Damian Wilson επέστρεψε στο σχήμα και αμέσως μετά την κυκλοφορία του “Extinct Instinct”, ήρθε στο γκρουπ ο εκπληκτικός ντράμερ Johannes James (που βρίσκεται μέχρι σήμερα στο σχήμα). Ο αριστερόχειρας ντράμερ, πρόσδωσε άλλη διάσταση στον ήχο των Βρετανών progsters, ενώ έχει κερδίζει ουκ ολίγα βραβεία και διακρίσεις…Βέβαια, η θέση του τραγουδιστή “χήρεψε” γρήγορα, αφού ο Damian Wilson και πάλι δεν μπορούσε να περιοδεύσει λόγω υποχρεώσεων και τη θέση του τραγουδιστή πήρε ο Andrew “Mac” McDermott. Με τον “Mac” πίσω από το μικρόφωνο και τη διαρκή υποστήριξη της Inside Out, έβγαλαν τέσσερα άλμπουμ, ώσπου έφτασε ώρα για νέα αλλαγή. Νέα εταιρία, η Nuclear Blast Records και -φυσικά- “νέος” τραγουδιστής, ο Damian Wilson, που επέστρεψε για τρίτη φορά. Το “Dead Reckoning” έλαβε διθυραμβικές κριτικές, περιείχε μία φοβερή διασκευή “Supermassive Black Hole” των MUSE και guest συμμετοχή του Dan Swano (EDGE OF SANITY, BLOODBATH, WITHERSCAPE, ODYSSEY, κλπ) στα φωνητικά, σε δύο τραγούδια. Για δύο ακόμα άλμπουμ, η σύνθεση του γκρουπ παρέμεινε ίδια, ώσπου λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε και νέα αλλαγή τραγουδιστή. Ο Damian Wilson έφυγε και επέστρεψε ο Glynn Morgan, που είχε τραγουδήσει στο “Psychedelicatessen”, ο οποίος θα παίζει και κιθάρα, όπου χρειάζεται.Οι THRESHOLD είναι στο στούντιο ηχογραφώντας το ενδέκατο στούντιο άλμπουμ τους, που θα κυκλοφορήσει μετά το καλοκαίρι και στα πλαίσια της προώθησής του, θα επισκεφτούν για δεύτερη φορά τη χώρα μας (αφού έχουν έρθει μία φορά στη Λάρισα, πολλά χρόνια πριν) και για πρώτη φορά την Αθήνα. Οι πιστοί οπαδοί της progressive μουσικής, καλούνται να τιμήσουν με την παρουσία τους, ένα τίμιο συγκρότημα, με μόνο καλά άλμπουμ στην πολυετή καριέρα του, που μπορεί να μην έχει απολαύσει τη δημοσιότητα άλλων γκρουπ του ήχου, αλλά βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και φημίζεται για τις ζωντανές του εμφανίσεις. Στις 12 Νοεμβρίου 2017 λοιπόν, στο Κύτταρο Live, θα γίνει πραγματοποιηθεί μία από τις σημαντικότερες “προοδευτικές μαζώξεις” των τελευταίων ετών. Εσείς θα λείπετε;Ώρα έναρξης: 20:30 - Τιμή εισιτηρίου: 22 Ευρώ (Τα πρώτα 100 εισιτήρια) - 25 Ευρώ (Λοιπή προπώληση & Ταμείο)Προπώληση εισιτηρίωνTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.ticketpro.gr