/ / / ULVER: Τρίτη 6 Ιουνίου @ Gagarin 205

Τρίτη 6 Ιουνίου

















Οιγια μια μοναδική συναυλία την Τρίτη 6 Ιουνίου στο Gagarin 205!Η επιστροφή του λύκου από την Νορβηγία είναι γεγονός! Η μουσική κολεκτίβα των Ulver έρχεται στην Αθήνα με καινούργιο δίσκο στις αποσκευές της, το "The Assassination of Julius Ceasar" το οποίο κυκλοφορεί τον Απρίλιο και πρόκειται για το πρώτο τους ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ, έξι χρόνια μετά το "Wars of the roses"!Βασικός πυρήνας πίσω από το νέο εγχείρημα των Ulver είναι οι Kristoffer Rygg, Jørn H. Sværen και Tore Ylwizaker, με την συμμετοχή του Ole Alexander Halstensgård του οποίου η συνεισφορά σε παλαιότερες δουλειές του γκρουπ υπήρξε πολύ σημαντική.Οι μυημένοι γνωρίζουν καλά ότι η αγέλη των λύκων από το Όσλο μεταμορφώνεται συνεχώς. Έχοντας περάσει πλέον εικοσιπέντε χρόνια από την ίδρυση τους, το ταξίδι των Ulver έχει διαγράψει μία φανταστική πορεία μέσα από πολλά ηχοχρώματα. Το να προσπαθήσεις να τους κατατάξεις σε ένα και μόνο μουσικό ιδίωμα είναι λάθος. Από τα πρώτα τρία άλμπουμ τους, γνωστά και ως η black metal τριλογία του σχήματος, στο τολμηρό και άκρως απολαυστικό "Themes from William Blakes The Marriage of Heven and Hell" όπου μελοποιούν William Blake (!), τα σκληρά ηλεκτρονικά beats του "Metamorphosis" και την film noir/ambient ατμόσφαιρα του "Perdition city", μέχρι σήμερα, το συγκρότημα δεν έχει παύσει να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες, πρεσβεύοντας ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στο χώρο το ρητό "η μουσική δεν έχει σύνορα".Οι Ulver θα βρεθούν στην Αθήνα έξι χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, φέρνοντας μαζί ολόκληρο το οπτικό-ακουστικό τους show!live στο(Λιοσίων 205), τηλ 2114112500Τιμή εισιτηρίου:(τα πρώτα 100-sold out),(προπώληση/ταμείο)Οι πόρτες ανοίγουν 20:00Έναρξη 21:00Σημεία προπώλησης:Web: www.viva.gr Τηλ.: 11876Καταστήματα: Rhythm Records (Εμ.Μπενάκη 74), Syd (Πρωτογένους 13, Ψυρρή), Metal Era (Εμ.Μπενάκη 22), ReloadStores (Πανεπιστημίου 54), Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία, Media Markt, Seven Spots.- Nemoralia