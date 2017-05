/ / / / ARCH ENEMY: Ανακοίνωσαν νέο album και Ευρωπαϊκή περιοδεία που συμπεριλαμβάνει Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ευχάριστα νέα απο το στρατόπεδο των! Οι extreme metallers ανακοίνωσαν το δέκατο άλμπουμ τους και παράλληλα Ευρωπαϊκή περιοδεία η οποία συμπεριλαμβάνει Αθήνα και Θεσσαλονίκη!Ο τίτλος της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς των Arch Enemy θα φέρει τον τίτλοκαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου μέσω τηςκαι μέσω τηςστην Ιαπωνία.Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ το συγκρότημα θα ξεκινήσει Ευρωπαϊκή περιοδεία, μέρος της οποίας είναι και η Ελλάδα με στάση στις) και).Περισσότερα για την εμφάνιση τωνσε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί(Sweden)(Ukraine)“No Gods, No Masters”Οι Σουηδοί ARCH ENEMY είναι εύκολα ένα από τα πιο επιτυχημένα -εμπορικά- σχήματα ακραίου metal όλων των εποχών. Ο συνδυασμός της απαράμιλλης τεχνικής των μουσικών που συμμετέχουν, των μελωδιών, της ακραίας μουσικής συνοδευόμενης με το ανάλογο image και τα brutal γυναικεία φωνητικά (από το 2000 και μετά), έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που δύσκολα προσεγγίζεται και ακόμα πιο δύσκολα αντιγράφεται.Το γκρουπ, που ουσιαστικά ξεκίνησε ως ένα project του χαρισματικού κιθαρίστα Michael Amott, εκτοξεύτηκε σε δημοτικότητα από τον ερχομό της Γερμανίδας Angela Gossow, μίας τραγουδίστριας που ήταν από τις πρώτες όλων των εποχών που έκαναν brutal φωνητικά με τόση επιτυχία (βέβαια προϋπήρχε η συμπατριώτισσα της Sabina Classen των thrashers HOLY MOSES). Η επιτυχία που υπήρχε ήδη στην Ιαπωνία από το ξεκίνημά τους, εξαπλώθηκε σ’ όλον τον κόσμο σαν μεταδιδόμενη ασθένεια. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις ήταν τόσο καλές, σε σημείο που έχουν κυκλοφορήσει τρία επίσημα live άλμπουμ και άλλα τόσα ανεπίσημα (κυρίως στην Ιαπωνία).Η αποχώρηση της Angela Gossow από τη θέση της τραγουδίστριας των ARCH ENEMY (πλέον συνεχίζει ως manager του γκρουπ), δεν αποδυνάμωσε το σχήμα. Το αντίθετο μάλιστα!!! Η αντικαταστάτριά της, η Καναδικής καταγωγής Alissa White-Gluz (πρώην THE AGONIST), αποδεικνύεται τουλάχιστον ισάξιά της, αν όχι καλύτερη, τόσο στην σκηνική παρουσία όσο και στις φωνητικές ικανότητες, αλλά και ο ερχομός του guitar hero, Jeff Loomis (των NEVERMORE), έχει δημιουργήσει ένα αξεπέραστο κιθαριστικό δίδυμο που θα ζήλευε κάθε σοβαρό συγκρότημα. Θα μπορούσαμε να πούμε, μάλιστα, ότι -αν κρίνουμε από την ανταπόκριση του κόσμου- οι ARCH ENEMY, αυτήν την περίοδο, είναι ίσως στο αποκορύφωμα της μεγάλης τους καριέρας.Το live άλμπουμ τους, “As The Stages Burn”, είναι ακόμα φρεσκότατο, αλλά ο Michael Amott και η παρέα του, θα μας επισκεφτούν έχοντας νέο στούντιο άλμπουμ στις αποσκευές τους, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο από το να ακούσουμε όλοι μαζί, τα καινούργια τους τραγούδια μαζί με διαχρονικούς ύμνους όπως τα: “My Apocalypse”, “Nemesis”, “Yesterday Is Dead And Gone”, “We Will Rise”, “Bury Me An Angel”, “No Gods, No Masters”, “War Eternal”, “Ravenous” και τόσα άλλα;Μαζί με τους ARCH ENEMY, θα εμφανιστούν οι Ουκρανοί JINJER, ένα πολύ ελπιδοφόρο συγκρότημα, που πέρσι μάλιστα υπέγραψαν νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με την Αυστριακή Napalm Records και έχουν και αυτοί γυναικεία brutal αλλά και καθαρά φωνητικά, με την Tatiana Shmailyuk στην θέση της front woman. Στην χώρα τους ψηφίστηκαν ως το καλύτερο metal σχήμα για το 2016, ενώ τα σχόλια και οι κριτικές που έχουν ήδη αποσπάσει και που συνεχίζουν να λαμβάνουν, τόσο για τα άλμπουμ τους στα οποία συνδυάζουν με άψογο τρόπο τις επιρροές τους από το death metal, το alternative, το djent, το thrash και το hardcore, όσο και για τις ζωντανές εμφανίσεις τους στην Ευρώπη, είναι κάτι παραπάνω από απλά θριαμβευτικές. Αν συνεχίσουν έτσι, το μέλλον τους διαγράφεται λαμπρό!!!Ώρα έναρξης: 20:30 - Τιμή εισιτηρίου:(Τα πρώτα 200 εισιτήρια) -(Λοιπή προπώληση) -(Ταμείο)Προπώληση εισιτηρίωνΘεσσαλονίκηCafé Bar ΔιώροφονON-LINE: www.123tickets.gr ΑθηναTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.ticketpro.gr