Οι Avatarium έδωσαν στη δημοσιότητα το video του "The Starless Sleep" απο το επερχόμενο τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο "Hurricanes And Halos", που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου μέσω της Nuclear Blast.





"Hurricanes And Halos" tracklist:

“Into The Fire / Into The Storm”

“The Starless Sleep”

“Road To Jerusalem”

“Medusa Child”

“The Sky At The Bottom Of The Sea”

“When Breath Turns To Air”

“A Kiss (From The End Of The World)”

“Hurricanes And Halos”