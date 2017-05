/ / / / ILLUSORY: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "Dreamshade"

Οι Illusory παρουσίασαν το video του "Dreamshade". Το κομμάτι προέρχεται απο το τελευταίο άλμπουμ της ελληνικής μπάντας με τίτλο "Polysyllabic" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο.





Απολαύστε το παρακάτω!









Official music video for “Dreamshade” from the new ILLUSORY album, “Polysyllabic”.

Very Special Appearance by Dimitris Alexandris

