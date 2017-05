/ / / / RAGE: Το video του "Blackened Karma" απο το επερχόμενο album

"Seasons Of The Black" tracklist:

01. Season Of The Black

02. Serpents In Disguise

03. Blackened Karma

04. Time Will Tell

05. Septic Bite

06. Walk Among The Dead

07. All We Know Is Not

08. Gaia

09. Justify

10. Bloodshed In Paradise

11. Farewell





Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το video απο το πρώτο single του επερχόμενου 23ου άλμπουμ τουςπου θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου μέσω τηςΟ λόγος για το video τουπου αποτελεί και το πρώτο δείγμα γραφής της επικείμενης κυκλοφορίας των Γερμανών.Το video γυρίστηκε στη Μαδρίτη και σκηνοθετήθηκε απο τοντωνκαι τοντηςκαι