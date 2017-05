/ / / / / REBEL DOGS: Ακούστε το νέο τους κομμάτι "Higher"

As live as it gets!

Recorded @ 9800 Studios

Sound engineer Antonis Kontozoglou

Mixed by Rebel Dogs

Music & Lyrics By Rebel Dogs

Οι, μέσω της σελίδας τους στο facebook δίνουν στη δημοσιότητα το μεγαλύτερο μέρος ενός νέου τραγουδιού.Το κομμάτι με τίτλοηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε live στο στούντιο κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής του πρώτου full length album του συγκροτήματος.Το εν λόγω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε στη σελίδα τωνστο