/ / / / ROGER WATERS: Δείτε το video του "The Last Refugee" απο το επερχόμενο album

"Is This The Life We Really Want" tracklist:

“When We Were Young”

“Déjà Vu”

“The Last Refugee”

“Picture That”

“Broken Bones”

“Is This The Life We Really Want?”

“Bird In A Gale”

“The Most Beautiful Girl”

“Smell The Roses”

“Wait For Her”

“Oceans Apart”

“Part Of Me Died”









Στις 2 Ιουνίου κυκλοφορεί οτον διάδοχο του(1992), με τίτλοκαι μετά τοδίνει στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο την επικείμενη πρώτη του κυκλοφορία μετά απο 25 χρόνια.Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου video που παρουσιάστηκε.