/ / Σαν Σήμερα: 22 ΜΑΪΟΥ

Οι My Dying Bride κυκλοφορούν το τρίτο τους album. Ο λόγος για το αριστουργηματικό "The Angel and the Dark River".









Οι Primal Fear κυκλοφορούν το όγδοο άλμπουμ τους με τίτλο "16.6 (Before the Devil Knows You're Dead)". Είναι το πρώτο άλμπουμ των Γερμανών χωρίς τον κιθαρίστα Stefan Leibing και το πρώτο με τον νέο κιθαρίστα της μπάντας Magnus Karlsson.









Οι Skyclad κυκλοφορούν το δωδέκατο άλμπουμ τους, με τίτλο "In the... All Together"









Γεννιέται στο Davyhulme της Αγγλίας, οΗ καριέρα του ξεκίνησε το 1978 στο punk συγκρότημαπου εκείνη την περίοδο περιλάμβανε στα μέλη του και τον κιθαρίσταγνωστός απο την θητεία του στους Cult. Την ίδια χρονιά, μετά την διάλυση της μπάντας, ο Morrissey θα ακολουθήσει τον Duffy στους, αντικαθιστώντας τον τραγουδιστη της μπάντας,οι οποίοι μετονομάτηκαν σε, χωρίς τον Morrissey στην σύνθεση τους.Την ίδια περίοδο ο Morrissey, θα αφήσει για λίγο την μουσική του καριέρα για να ασχοληθεί με την συγγραφή. Κυκλοφόρησε δύο βιβλία τα "(1981) και(1983)Προηγήθηκε τοωστόσο αυτό κυκλοφόρησε αργότερα, το 1998.Το 1982, μαζί με τον κιθαρίστα, θα σχηματίσει τουςοι οποίοι παρά την συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία τους θα διαλυθούν το 1987, λόγω προσωπικών διαφορών μεταξύ των μελών της μπάντας.Εν συνεχεία ο Morrissey θα ακολουθήσει επιτυχημένη σόλο καριέρα .Γεννιέται στο Brooklyn, της Νέας Υόρκης ο κιθαρίστας τωνTo 1986 του ζητήθηκε να αντικαταστήσει τονο οποίος αποχώρησε απο τους, μιας και ήταν παιδικός φίλος και γείτονας των υπόλοιπων μελών της μπάντας.Υπήρξε ενεργό μέλος της θρυλικής gothic metal μπάντας, μέχρι και την διάλυσή της το 2010 και τον θάνατο τουΑπο το 2003 είναι ο κιθαρίστας και τραγουδιστής τωνπου σχημάτισε μαζί με τον ντράμερ τωνενώ παράλληλα είναι touring guitarist τωνΓεννιέται στο Malmö της Σουηδίας ο ντράμερ τωνΟ Daniel, όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός τουκαι πρώην), μεγάλωσαν στη Σουηδία και έπαιζαν ντραμς απο πολύ μικρή ηλικία. Ο Daniel μάλιστα στο site τωνγράφει πως ο αδελφός του υπήρξε μεγάλη επιρροή για τον ίδιο όλα αυτά τα χρόνια και πως αν δεν ήταν αυτός ίσως σήμερα να μην έπαιζε ντραμς.Στις πρώιμες συνεργασίες τουυπήρξαν οιs (για το άλμπουμ), όπως επίσης και οικαι, ενώ έπαιξε και στα reunion shows τωντην περίοδο 2007-2010, αφού ο αρχικός ντράμερ της ιστορικής grindcore μπάντας,, δεν ήταν εφικτό να παίξει λόγω επιπλοκών του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη το 1999.Το 2012 εντάχθηκεμε το ψευδώνυμοστους οποίους παρέμεινε μέχρι το 2014.Είναι ενεργό μέλος τωναπο την ίδρυσή τους το 1996 μέχρι και σήμερα.Κυκλοφορεί το δέκατο άλμπουμ του, με τίτλοΕίναι το τελευταίο άλμπουμ με τουςκαικαι το πρώτο με τον μπασίστα. Ανέβηκε στο Νο.3 του, πουλώντας την πρώτη μόλις εβδομάδα 152,000 κόπιες . Πρόκειται για το πιο εμπορικό άλμπουμ του Ozzy μέχρι σήμερα, με συνολικές πωλήσεις πάνω απο 406,053 αντιτύπων στην Αμερική, γεγονός που το έκανε χρυσό.