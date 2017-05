/ / Σαν Σήμερα: 24 ΜΑΙΟΥ

Σήμερα ο Bob Dylan κλείνει τα 76 του χρόνια. Γενέθλια επίσης για τους Fotis Benardo, Albert Bouchard (Blue Öyster Cult) και Steve Upton (Wishbone Ash). Ο μπασίστας και συνιδρυτής των Slipknot, Paul Gray βρίσκεται νεκρός. Οι AC/DC κυκλοφορούν το "Who Made Who", οι Destruction το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Infernal Overkill", οι Van Halen το "OU812" και ο John Lennon το βιβλίο "A Spaniard in the Works"





24/05/1941











Γεννιέται στην πόλη Duluth της Minnesota των ΗΠΑ ο μουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman).



Πιστεύεται οτι το όνομα Dylan το πήρε απο τον Ουαλό ποιητή Dylan Thomas.



Θεωρείται ως ένας απο τους πιο σημαντικούς μουσικούς στην ιστορία της μουσικής .Τα τραγούδια του έχουν διασκευαστεί απο αμέτρητους καλλιτέχνες ενώ υπήρξε σημαντική επιρροή στην σύγχρονη ροκ μουσική. Οι στίχοι του έχουν κοινονικοπολιτικά μηνύματα και έχουν συνδεθεί με την φωνή της αμερικανικής νεολαίας για την παγκόσμια ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy, ένα Όσκαρ "Best Original Song" και μία Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι "Things Have Changed" που είναι μέρος του soundtrack της ταινίας "Wonder Boys" (2000).



Το 1991 κέρδισε το βραβείο Grammy "Lifetime Achievement" για την συνολική του προσφορά στη μουσική, ενώ πριν απο μερικούς μήνες τιμήθηκε με νόμπελ λογοτεχνίας









24/05/1946





Γεννιέται στο Wrexham της Ουαλίας ο drummer και συνιδρυτής των Wishbone Ash, Steve Upton.



Ο Upton μαζί με τον μπασίστα Martin Turner σχημάτισαν τους Wishbone Ash το 1969.



Έκτοτε ο Upton ήταν μόνιμο μέλος της σύνθεσης της μπάντας μέχρι το 1990, που αποφάσισε να αποχωρήσει λόγω προσωπικών προβλημάτων αλλά και για την επιθυμία του για μια πιο ήσυχη ζωή.











24/05/1947



Γεννιέται στο Watertown της Νέας Υόρκης ο drummer και συνιδρυτής των Blue Öyster Cult, Albert Bouchard.



Το 1967 ο Bouchard με την παρότρυνση του κριτικού και μάνατζερ Sandy Pearlman και τους συμφοιτητές του Buck Dharma , Allen Lanier, Les Braunstein και Andrew Winters σχηματίζει τους Soft White Underbelly . Αργότερα η μπάντα θα μετονομαστεί σε Blue Öyster Cult, ωστόσο σε μικρές συναυλίες τους σε διάφορα κλαμπάκια της Αμερικής την δεκαετία του '70 και '80 θα χρησιμοποιήσουν το όνομα Soft White Underbelly.



Το 1981, θα αποχωρήσει απο την μπάντα για να δουλέψει πάνω σε μια σόλο δουλειά του, που βασιζόταν στο ποίημα του Sandy Pearlman, "Imaginos". Δουλειά που του πήρε 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί.



Το 1985 θα επιστρέψει στους Blue Öyster Cult, για μια περιοδεία της μπάντας στην Καλιφόρνια, γνωστή και ως "Albert Returns" Tour. Ο Bouchard όμως δεν θα μείνει για πολύ αφού θα καταλάβει οτι η μπάντα τον χρησιμοποιούσε προσωρινά μέχρι να βρει άλλον drummer, κι έτσι αποχώρησε μόλις ολοκληρώθηκε η περιοδεία τους. Αργότερα θα συνεργαστεί με τους The Mamas & the Papas, Herman's Hermits και τους Spencer Davis Group.



Το καλοκαίρι του 1987, οι Blue Öyster Cult μετά απο μια μικρή παύση διάρκειας περίπου ενός έτους, είχαν μια πρόταση για περιοδεία στην Ελλάδα και η μπάντα επαναδραστηριοποιείται. Το τότε line-up της μπάντας ήταν Eric Bloom, Donald "Buck Dharma" Roeser , Allen Lanie , Jon Rogers και drummer τον Ron Riddle.



Παράλληλα η Columbia Records δεν ενδιαφερόταν να κυκλοφορήσει την σόλο δουλειά του Bouchard, "Imaginos" και ο Pearlman κανόνισε με την δισκογραφική εταιρία να κυκλοφορήσει σαν album των Blue Öyster Cult . Έτσι το 1988 η μπάντα κυκλοφόρησε μέσω της Columbia το ενδέκατο στούντιο album της που δεν ήταν άλλο απο το "Imaginos" με ορισμένα νέα φωνητικά και κάποιες ορχηστρικές αλλαγές.



Ο Bouchard μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με διάφορους καλλιτέχνες ενώ το 2008 σχημάτισε μαζί με τον αδελφό του Joe Bouchard και τον μπασίστα του Alice Cooper, Dennis Dunaway τους Blue Coupe και το 2010 κυκλοφόρησαν το album "Tornado on the Tracks" και τρία χρόνια αργότερα το "Million Miles More".



Το 2016 γιορτάζοντας τα 40 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Agents Of Fortune" οι Blue Öyster Cult έδωσαν δυο sold out συναυλίες σε Λονδίνο και Δουβλίνο, παίζοντας με τον Albert Bouchard στην σύνθεσή τους, ολόκληρο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1976 .









24/05/1965



O John Lennon κυκλοφορεί το βιβλίο "A Spaniard in the Works" το οποίο περιλαμβάνει μικρές ιστορίες και ζωγραφιές. Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 1997 απο τον Σουηδικό οίκο Bakhåll, μαζί με ένα CD με συνεντεύξεις του Lennon και ακυκλοφόρητα τραγούδια του.









24/05/1980



Γεννιέται στην Θεσσαλονίκη ο drummer Fotis Benardo (Φώτης Γιαννακόπουλος).



Η καριέρα του ξεκίνησε το 1998 στην power/progressive τοπική μπάντα Dream Devoid και λίγο αργότερα, το 2000, στους Innerwish. Το 2002 θα περιοδεύσει με τους Septicflesh για το "Summerian Daemons", ενώ το 2004 θα ηχογραφήσει με τους Nightrage, το "Descent into chaos" και παράλληλα θα είναι session μέλος στους Firewind για τις ευρωπαϊκές τους εμφανίσεις.



Την ίδια περίοδο θα ηχογραφήσει αρκετά album με διάφορα ως επι των πλείστων metal συγκροτήματα και το 2003 θα ενταχθεί μόνιμα πλέον στους Septicflesh.



Το 2010, μαζί με τον Χρήστο Αντωνίου θα ιδρύσουν την δική τους εταιρία παραγωγής, τα "DEVASOUDZ" στούντιο



Αποχώρησε απο τους Septicflesh το 2014. Συμμετέχει στους Necromantia (2007 εως και σήμερα), ενώ έχει αναλάβει καθήκοντα τραγουδιστή στους SixforNine, ηχογραφώντας μαζί τους το 2015 το πρώτο τους album.



Ο ταλαντούχος drummer έχει συνεργαστεί με πολλά ονόματα μεταξύ άλλων Chaostar, Bob Katsionis, Double Square, The Devilworx κ.α.









24/05/1986





Οι AC/DC κυκλοφορούν το άλμπουμ "Who Made Who". Κυκλοφόρησε ως soundtrack της ταινίας "Maximum Overdrive" του Stephen King. Το ομότιτλο κομμάτι, καθώς και τα ορχηστρικά "D.T." και "Chase the Ace" αποτέλεσαν τις νέες ηχογραφήσεις στην εν λόγω κυκλοφορία, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από παλιότερα άλμπουμ της μπάντας.









24/05/1988





Οι Van Halen κυκλοφορούν το όγδοο στούντιο album τους με τίτλο "OU812"

24/05/2010





24/05/1985





Οι Destruction κυκλοφορούν το παρθενικό τους άλμπουμ με τίτλο "Infernal Overkill"









Βρίσκεται νεκρός σε ηλικία 38 ετών στο δωμάτιο 431 του ξενοδοχείου TownePlace Suites στο Johnston της Iowa, ο μπασίστας και συνιδρυτής τωνΗ νεκροψία έδειξε πως ο θάνατός του προήλθε απο υπερβολική δόση μορφίνης, ενώ βρέθηκε οτι έπασχε και απο σημαντική καρδιακή πάθηση.Ο Gray, ο οποίος ήταν γνωστός και ωςή με τον αριθμόήταν ένα απο τα τρία εναπομείναντα αρχικά μέλη τωνκαι το μοναδικό με σταθερό ρόλο στην μπάνταΤην επομένη του θανάτου του, στις 25 Μαΐου 2010, οι Slipknot χωρίς τις μάσκες τους, πραγματοποίησαν επίσημη συνέντευξη τύπου, αποτίοντάς του μαζί με τον αδελφό του, Tony, και η σύζυγός του Brenna, φόρο τιμής .