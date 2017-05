/ / Σαν Σήμερα: 29 ΜΑΪΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τους Francis Rossi (Status Quo), Mark Tornillo (Accept), Blaze Bayley και Thomas Youngblood (Kamelot). Οι Iron Maiden κυκλοφορούν το "Brave New World", οι Celtic Frost το "Monotheist", οι Quiet Riot το "Guilty Pleasures", οι Amorphis το "Skyforger", οι Necrophobic το "Death to All", οι Týr το "By the Light of the Northern Star", οι UFO το "The Visitor" και ο Andreas Kisser το "Hubris I & II"





29/05/1949











29/05/1963





Γεννιέται στο New Jersey των ΗΠΑ ο τραγουδιστής των Accept, Mark Tornillo.



Το 1980, άρχισε να παίζει σε τοπικά μαγαζιά ενώ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των TT Quick, την ίδια χρονιά, με τους οποίους κυκλοφόρησε τρία στούντιο album μέχρι και το 2000.



Απο το 2009 έως και σήμερα βρίσκεται στους Accept αντικαθιστώντας τον Udo Dirkschneider. Πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το "Blood of the Nations" του 2010, το οποίο σκαρφάλωσε στο # 4 των γερμανικών τσαρτ.











29/05/1963







Γεννιέται στο Birmingham της Αγγλίας ο τραγουδιστής Blaze Bayley (Bayley Alexander Cooke).



Η καριέρα του ξεκίνησε το 1984 στους Wolfsbane, με τους οποίους κυκλοφόρησε τέσσερα στούντιο album και υιοθέτησε το ψευδώνυμο Blaze.



10 χρόνια αργότερα, το 1994, θα επιλεχθεί απο τους Iron Maiden ως αντικαταστάτης του Bruce Dickinson, που είχε πρόσφατα αποχωρήσει απο την μπάντα, οπου και θα παραμείνει για πέντε χρόνια κυκλοφορώντας μαζί τους δύο στούντιο album.



Το 1999 θα αποχωρήσει απο τους Maiden και θα σχηματίσει τους Blaze. Το τελευταίο άλμπουμ των Blaze κυκλοφόρησε στις 26 Απριλίου 2004 με τίτλο "Blood & Belief", με το συγκρότημα να διαλύεται στις αρχές του 2007 λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, αλλάζοντας τη σύνθεση του και το όνομα του σε Blaze Bayley.



Τον Μάρτιο του 2011, ο Bayley ανακοίνωσε ότι θα συνέχιζε σαν σόλο καλλιτέχνης συνεργαζόμενος με διάφορους μουσικούς. Οι Wolfsbane, με τους οποίους είχε επανενωθεί από το 2007, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "Wolfsbane Save the World", ενώ μέσα στο 2012 ηχογράφησε το "The King of Metal", το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ.



Το 2013, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της διπλής συλλογής με τίτλο "Soundtracks of my Life" για την τριακοστή επέτειο του σαν τραγουδιστή, ακολουθούμενη από μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία μέσα στο 2014. Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Infinite Entanglement" μέσω της Blaze Bayley Recordings.









29/05/1974







Γεννήθηκε ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kamelot, Thomas Youngblood.



Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο 12χρονος Youngblood μετακόμισε απο την Βιρτζίνια στην Φλόριντα οπου και άρχισε να μαθαίνει κιθάρα σε ηλικία 15 ετών και εντάχθηκε στην πρώτη του μπάντα με συμμαθητές του απο τη γειτονιά. Αργότερα θα γνωρίσει τον ντράμερ Richard Warner και το 1991 θα σχηματίσουν τους Kamelot.





Ο Youngblood εξακολουθεί να είναι μέλος των Kamelot, κυκλοφορώντας μαζί τους έντεκα άλμπουμ με πιο πρόσφατο το "Haven" (2015)











29/05/2000







Οι Iron Maiden κυκλοφορούν το 12 ο στούντιο album τους με τίτλο "Brave New World" .

Είναι ο πρώτος δίσκος μετά την επιστροφή του Bruce Dickinson στην μπάντα που είχε αποχωρήσει το 1993 αλλά και του κιθαρίστα Adrian Smith ο οποίος είχε αποχωρήσει το 1990.







29/05/2006







Οι Celtic Frost κυκλοφορούν το έκτο τους album, "Monotheist"







25/05/2001



Οι Quiet Riot κυκλοφορούν το δέκατο άλμπουμ τους, με τίτλο "Guilty Pleasures". Πρόκειται για το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον κιθαρίστα guitarist Carlos Cavazo και τον μπασίστα Rudy Sarzo.







29/05/2009







Κυκλοφορεί το ένατο album των Amorphis, "Skyforger"









29/05/2009







Ο Andreas Kisser κυκλοφορεί το ντεμπούτο σόλο album του "Hubris I & II".

Είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ (και μοναδικό μέχρι σήμερα) του κιθαρίστα των Sepultura και σε αυτό συμμετέχει το επίσης (πρώην) μέλος της Βραζιλιάνικης μπάντας, Jean Dolabella.







29/05/2009







Οι Necrophobic κυκλοφορούν το έκτο τους album με τίτλο "Death to All"







29/05/2009







Κυκλοφορεί το πέμπτο album των Týr, "By the Light of the Northern Star"







29/09/2009







Οι UFO κυκλοφορούν το δέκατο ένατο album τους, με τίτλο "The Visitor"





Γεννιέται στο Forest Hill του Λονδίνου ο τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης και συνιδρυτής τωνΤο 1962, ενώ ήταν μαθητής στο, έπαιζε τρομπέτα στην σχολική ορχήστρα και εκεί γνώρισε τονμε τον οποίο έγιναν στενοί φίλοι. Οι δυο τους μαζί με τους συμμαθητές τους(drums) και(keyboards) σχημάτισαν τουςμε τους οποίους έκανε και την πρώτη το συναυλία στοστο Dulwich. Αργότερα την θέση του Key πήρε οκαι η μπάντα μετονομάστηκε σε. Οιέγραφαν δικά τους τραγούδια και έπαιζαν σε διάφορες συναυλίες, σε μια απο αυτές ο Rossi γνώρισε τονπου τότε ήταν μέλος του συγκροτήματος. Οι Rossi και Parfitt έγιναν κολλητοί και συμφώνησαν στο να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί.Το 1966 οι Spectres υπέγραψαν πενταετές συμβόλαιο με την Piccadilly Records κυκλοφορώντας τρία singles χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιτυχία. Το συγκρότημα άλλαξε ξανά όνομα, αυτή τη φορά σεπροσθέτοντας ψυχεδελικά στοιχεία στη μουσική τους.Ένα χρόνο αργότερα, το 1967, οιμετονομάστηκαν σε. Ο Rossi έγραψε τότε ένα κομμάτι με τίτλοτο οποίο ανέβηκε στα charts, τόσο της Βρετανίας, όσο και της Αμερικής. Λίγο μετά ο Parfitt εντάχθηκε στην μπάντα ορίζοντας έτσι την αρχική σύνθεση της μπάντας με στην οποία υπήρξε μέλος για 50 χρόνια, μέχρι τον πρόσφατο θάνατό του το 2016 . Ο Rossi και ο Parfitt ήταν τα μοναδικά εναπομείναντα αρχικά μέλη της μπάντας μέχρι τον θάνατο του δεύτερου.Εκτός τωνο Rossi ασχολήθηκε και με διάφορα projects στα οποία γνώρισε μικρότερη επιτυχία. Το 1985 ηχογράφησε δύο singles και ένα άλμπουμ με τίτλοτο οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει ακυκλοφόρητο, μαζί με τον. Νωρίτερα, το 1976, συμμετείχε στο soundtrack της ταινίαςμε διασκευές σε τραγούδια των. Παρόλο που στο άλμπουμ αποδίδεται τοστους, το κομμάτι ηχογραφήθηκε απο τον Rossi και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.Το 1977 έπαιξε και ανέλαβε την παραγωγή του σόλο άλμπουμ τουκαι το 2010 ο Rossi κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλοπου συμπεριλάμβανε επαναηχογραφήσεις του κλασικού άλμπουμ τωντου 1973 "Caroline".Το 2013 οι Rossi και Parfitt πρωταγωνίστησαν στην κωμική περιπέτεια