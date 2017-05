/ / Σαν Σήμερα: 30 ΜΑΪΟΥ

Γεννιέται σαν σήμερα ένας απο τους σημαντικότερους μουσικούς στην ιστορία της jazz και swing μουσικής, ο Benny Goodman. Γενέθλια επίσης για τους Michel Langevin (Voivod), Tim Morello (Rage Against the Machine, Audioslave), Steve West (Danger Danger) και Nicky Headon (The Clash). Σαν σήμερα κυκλοφορεί το "G-Force", το μοναδικό άλμπουμ του Gary Moore με τους G-Force. Οι Opeth κυκλοφορούν το "Watershed" και οι Sabaton το "The Art of War"

















30/05/1909