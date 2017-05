/ / / / STONE SOUR: Δείτε το video του "Song #3" απο το επερχόμενο album

"Hydrograd" tracklist:

“YSIF”

“Taipei Person/Allah Tea”

“Knievel Has Landed”

“Hydrograd”

“Song #3”

“Fabuless”

“The Witness Trees”

“Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”

“Thanks God It's Over”

“St. Marie”

“Mercy”

“Whiplash Pants”

“Friday Knights”

“Somebody Stole My Eyes”

“When The Fever Broke”









Μετά το video του οιδίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμα κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε στο επίσημο video του κομματιού που ακολουθεί.Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις 30 Ιουνίου.