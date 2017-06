/ / / / ADVENTUM DIABOLI: Ακούστε ολόκληρο το νέο τους album "I Walk In Solitude"

"I Walk In Solitude" tracklist:

01 I Walk In Solitude

02 For Her

03 There Is No World With Out You

04 Endless Anxiety Trip

05 Slow Euthanasia (Sick Of Your World)

06 Funeral Of Feelings

07 Ματαιοπονία

08 The Lethal Dose (Goodbye)













Οικυκλοφόρησαν χθες, 6 Ιουνίου, το τρίτο τους full length album με τίτλοΗ Ελληνική black metal μπάντα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να το ακούσουν δωρεάν στο video που ακολουθεί!Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται πιθανότατα να κυκλοφορήσει και το EP με τίτλο. Και τα ευχάριστα νέα του Old School Black, Blackgaze, Ambient, Pagan Metal - Occult συγκροτήματος δεν σταματάν εδώ.Ήδη στα σκαριά βρίσκεται και το επόμενο άλμπουμτο οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση της μπάντας θα καθυστερήσει λόγω υποχρεώσεων ορισμένων εκ των μελών της αυτή την περίοδο.Απολαύστε ολόκληρο τοπαρακάτω !