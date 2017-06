/ / / / Ακούστε και κατεβάστε τη νέα συλλογή της AZA Records "A Call to Instruments vol​.​2"

"A Call to Instruments vol​.​2" tracklist:

01. Omega Project Feat. Runes - Falling (5:08)

02. Sugar Factory - Chamber Music (3:30)

03. The Smokemachines - Just A Click Away (Feat. Aza Lazy Jester) (5:06)

04. Blame Canada - Blood On The Street (4:07)

05. Marvel Zeroes - Circus Of Karma (4:28)

06. Rumors - Time Of The Cherries Pt.3 (6:58)

07. Mitič Threesome - In The City (5:09)

08. Gandi - An Ideal Friend (6:33)

09. Aton.Ality - Raft In The Ocean (6:54)

10. Kenny Freq. - Honestly (2:58)

11. Minor Mine - Underway (4:35)

12. Marios Katsanos & The Mystic Libraries - You Can See (3:22)

13. Vygotski Circle - Cult Of Reason (3:39)

14. 78Ν - Κισσός/ Μνήμη (5:09)

κυκλοφόρησε τη δεύτερη συλλογή τηςτην οποία μπορείτε να ακούσετε και να κατεβάσετε δωρεάν ή με το ποσό που θα ορίσετε εσείς για να ενισχύσετε την εν λόγω προσπάθεια.Πρόκειται για μια συλλογή με 14 Έλληνες καλλιτέχνες την οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της AZA Records στο bandcamp Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι:και