/ / / ARCH ENEMY: Το Εξώφυλλο του νέου album "Will To Power"

Οιπριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Will To Power" αλλά και Ευρωπαϊκή τους περιοδεία η περιλαμβάνει την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.Το συγκρότημα παρουσίασε το εξώφυλλο του δέκατου άλμπουμ του το οποίο είναι διαθέσιμο παραπάνω. Τοθα κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςλίγες ημέρες πριν την εμφάνιση των extreme metallers στη χώρα μας - 22 Σεπτεμβρίου την Αθήνα (Peiraios Academy) και 23 Σεπτεμβρίου την Θεσσαλονίκη (Principal Club Theater) -.περιλαμβάνει 200 εμφανίσεις σε περισσότερες απο 40 χώρες με support τους Ουκρανούς, ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και Αμερικανική περιοδεία.6 - Rock Harz Festival - Ballenstedt, Germany8 - Resurrection Fest - Viveiro, Spain12 - Rockmaraton Festival - Dunaújváros, Hungary14 - Gefle Metal Festival - Gävle, Sweden4 - Rock Pod Kamenom Festival - Snina, Slovakia5 - Ostrava v Plamenech - Ostrava, Czech Republic10 - Leyendas Del Rock - Villena, Spain11 - Vagos Metal Fest - Vagos, Portugal12 - Into The Grave - Leeuwarden, Netherlands13 - Bloodstock Open Air - Derby, UK15 - Innsbruck, Austria - Music Hall16 - Linz, Austria - Posthof17 - Ljubljana, Slovenia - Cvetlicarna18 - Belgrade, Serbia - Dom Omladine20 - Bucharest, Romnaia - Quantic Club Open Air Stage21 - Sofia, Bulgaria - Universiada Hall22 - Athens, Greece - Piraeus 117 Academy23 - Thessaloniki, Greece - Principal Club Theater25 - Bratislava, Slovakia - Majestic Music Club26 - Warsaw, Poland - Progresja27 - Vilnius, Lithuania - Loftas29 - Riga, Latvia - Melna Piektdiena30 - Tallinn, Estonia - Rock Café1 - Helsinki, Finland - The Circus3 - Minsk, Belarus - Re:Public*4 - St. Petersburg, Russia - Aurora*6 - Novosibrisk, Russia - Otdyh*8 - Yekaterinburg, Russia - Tele Club*10 - Moscow, Russia - Yotapace*11 - Samara, Russia - Zvezda**without