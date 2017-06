/ / / / BLIND GUARDIAN: Επίσημο live video για το "Twilight Of The Gods"

"Live Beyond The Spheres" tracklist:





CD1

“The Ninth Wave”

“Banish From Sanctuary”

“Nightfall”

“Prophecies”

“Tanelorn”

“The Last Candle”

“And Then There Was Silence”





CD2

“The Lord Of The Rings”

“Fly”

“Bright Eyes”

“Lost In The Twilight Hall”

“Imaginations From The Other Side”

“Into The Storm”

“Twilight Of The Gods”

“A Past And Future Secret”

“And The Story Ends”





CD3

“Sacred Worlds”

“The Bard’s Song (In The Forest)”

“Valhalla”

“Wheel Of Time”

“Majesty”

“Mirror Mirror”









Οικυκλοφορούν στις 7 Ιουλίου μέσω τηςτο νέο τους live album με τίτλοσε 3CD και 4LP, με κομμάτια ζωντανά ηχογραφημένα σε διάφορες εμφανίσεις της μπάντας κατα τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής της περιοδείας το 2015.Απο την επικείμενη κυκλοφορία μπορείτε παρακάτω να δείτε το επίσημο live video του