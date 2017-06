/ / / DEVIN TOWNSEND: Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου @ Gagarin 205

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου





Gagarin 205





Insanity And Genious

. O HevyDevy. Ο Frank Zappa της γενιάς του. Μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, πολυοργανίστας, performer, οραματιστής, καινοτόμος, φιλόσοφος. O εκκεντρικός καλλιτέχνης με την ασταμάτητη έμπνευση και την τεράστια δισκογραφία. Ο άνθρωπος που ανοίγει συνεχώς καινούριους δρόμους, και που δεκάδες αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες ζητούν απεγνωσμένα να συνεργαστούν μαζί του διεκδικώντας μία σταγόνα από το ταλέντο του.Steve Vai, Jason Newsted, Lamb of God, Gojira, Rammstein, Soilwork, Front Line Assembly, Ihsahn είναι απλά ορισμένοι από τους μουσικούς που έχουν δουλέψει μαζί του ενώ παράλληλα η ίδιος ο Devin με τα προσωπικά του σχήματα έχει μία πορεία κατά τη διάρκεια της οπoίας έχει κυκλοφορήσει 23 άλμπουμ και τη στιγμή αυτή η καριέρα του βρίσκεται στο απόλυτο απόγειό της. Αναγνωρίζεται ως ο απόλυτος εκφραστής, ο guru του progressive metal με sold-out συναυλίες σε ολόκληρη την υφήλιο και εμφανίσεις σε ιστορικά venue όπως το Royal Albert Hall.Αυτή η μοναδική περσόνα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου για μία εμφάνιση που θα γράψει ιστορία και θα αποτελεί σημείο αναφοράς στα συναυλιακά χρονικά της χώρας.Με καταγωγή το Βανκούβερ του Καναδά, ο Devin ξεκίνησε να παίζει μουσική στα προεφηβικά του χρόνια και τα demo του πρώτου του συγκροτήματος, των Noisescpaes. Κατέληξαν στα χέρια της Relativity Records μέσω της οποίας βρέθηκε στο συγκρότημα του Steve Vai για να ηχογραφήσει μαζί του τον δίσκο "Sex And Religion" (1993) και να τον ακολουθήσει στην επερχόμενη περιοδεία. Κατά τη διάρκεια των συναυλιών του "S&R" o Devin γνώρισε πολλούς μουσικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ζητούσαν να συνεργαστούν μαζί του. Έτσι μέσα στον επόμενο χρόνο έπαιξε κιθάρα στην ευρωπαϊκή περιοδεία των Wildhearts, δημιούργησε τους IR8 με τον Jason Newsted των Metallica και τον Tom Hunting των Exodus και έπαιξε κιθάρα σε δίσκους των Kαναδών industrial ηρώων Front Line Assembly.Τότε ήταν που ο Devin δήλωσε πως δεν θέλει να γίνει «προϊόν της φαντασίας των άλλων» και ξεκινά την επική προσωπική του καριέρα. Αρχικά συντείνεται ως Strapping Young Lad, παίζει όλα τα όργανα μόνος του και κυκλοφορεί το άλμπουμ "Heavy As A Really Heavy Thing" με επιρροές από το industrial, το death metal και το progressive. Oι SYL σύντομα γίνονται «κανονικό» συγκρότημα, μαζί τους είναι και μυθικός ντράμερ Gene Hoglan (Dark Angel, Death, κ.ά.) και το 1997 κυκλοφορούν το άλμπουμ "City" είναι από τα σημαντικότερα άλμπουμ του ακραίου metal της δεκαετίας του '90. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το solo άλμπουμ "Ocean Machine: Biomach" παρουσιάζοντας την πιο ήπια πλευρά του καλλιτεχνικού του μεγαλείου.Το 1998 ο Devin μπαίνει μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, σε ψυχιατρική κλινική όπου διαγιγνώσκεται με «διπολική διαταραχή», μία διάγνωση η οποία σύμφωνα με τον οποίο θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τη φύση του και θα τον βοηθήσει να δημιουργήσει δίσκους ακραίου metal με τους SYL αλλά και μελωδικό prog δουλειές με το προσωπικό του σχήμα. Ο δίσκος "Infinity" (1998) θα είναι μία σπουδαία δουλειά, όπως και τα "Physicist" (2000) και "Terria" (2001).Το 2003 κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ των SYL με τίτλο το όνομα του συγκροτήματος, ενώ δημιουργεί και τους The Devin Townsend Band για να μπορεί να βγάλει σε περιοδεία το υλικό των solo δίσκων του. Με τους TDTB θα κυκλοφορήσει δύο δίσκους, τα "Accelerated Evolution" (2003) και "Synchestra" (2006) ενώ παράλληλα ως solo καλλιτέχνης θα δημιουργήσει τα "Devlab" (2004), "The Hummer" (2006) και "Ziltoid The Omniscient" (2007) ενώ και οι SYL θα ολοκληρώσουν την καριέρα τους με τα "Alien" (2005) και "The New Black" (2006).Έχοντας βγάλει ούτε λίγο ούτε πολύ δέκα δίσκους μέσα σε επτά χρόνια με τρία διαφορετικά project, έχοντας συμμετοχές σε δίσκους φίλων του, έχοντας κάνει παραγωγές και έχοντας περιοδεύει ασταμάτητα, συχνά παίζοντας «διπλά» show με τους SYL και τους TDTB ο Devin αποφασίζει να κάνει ένα διάλλειμα επ’ αόριστον.To 2009 επιστρέφει μ’ ένα μεγαλόπνοο σχέδιο και νέα μπάντα. Το σχήμα πλέον λέγεται Devin Townsend Project και σκοπός του είναι να δημιουργήσει τέσσερα άλμπουμ, μέρος μίας τετραλογίας, σε διαφορετικό μουσικό ύφος το καθένα από αυτά. Τα δύο πρώτα μέρη είναι τα "Ki" (2009) και "Addicted" (2009) και ακολουθούν τα "Deconstruction" (2011) και "Ghost" (2011).Ακολουθούν τα "Epicloud" (2012) και "Sky Blue" (2014) και την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το sequel του "Ziltoid" με τίτλο "Ζ2", ενώ η τελευταία του, μέχρι στιγμής δουλειά είναι το "Transcendence" (2016).Όπως γίνεται αντιληπτό, εδώ δεν έχουμε μία τυπική περίπτωση μουσικού, αλλά έναν αυθεντικά εκκεντρικό καλλιτέχνη με χειμαρρώδη έμπνευση και αχαλίνωτη δημιουργικότητα, στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Ο Devin Townsend έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία συναυλία την οποία και είναι αδιανόητο να χάσετε.Προπώληση:Public, Metal Era, No Remorse Records, Reload Stores και MonstervilleOn-line: Viva.grΤιμή εισιτηρίου:26 Ευρώ (Τα πρώτα 200 εισιτήρια) -(Λοιπή προπώληση) -(Ταμείο)