/ / / / DYING FETUS: Ακούστε το "Die With Integrity" απο το επερχόμενο album

Οι Dying Fetus έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους single "Die With Integrity" απο το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ τους με τίτλο "Wrong One To Fuck With" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου μέσω της Relapse Records.





"Wrong One To Fuck With" tracklist:

“Fixated On Devastation”

“Panic Amongst The Herd”

“Die With Integrity”

“Reveling In The Abyss”

“Seething With Disdain”

“Ideological Subjugation”

“Weaken The Structure”

“Fallacy”

“Unmitigated Detestation”

“Wrong One To Fuck With”