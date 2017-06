/ / / / HARDLAND: Ακούστε το "Don’t Give A Damn" απο το επερχόμενο album

"Hardland " t racklist :

1.Don't Give a Damn

2.Hard Land

3.Rock 'N Roll Is Not Kidding

4.Rebel In The Land Of the Blue

5.Love Is Blind

6.432 Times

7.Monkey People

8.Back Seat Lover

9.My Angels, My devils

10. There's Gonna Be Some Rock 'N Roll

11.Play it Loud





Hardland are :

Agelos Gouzetos (Vocals)

Michalis Protopsaltis ( Guitar)

Kostas Taltabanis (Bass/backing vocals)

Kostas Tanis (Drums/backing vocals )





Οικυκλοφορούν στις 30 Ιουνίου μέσω τηςτο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία ακούστε παρακάτω τοΜάθετε περισσότερα για τους Θεσσαλονικείς hard rockers στη συνέντευξη των Hardland στο bbr Η παραγωγή, η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering του "" έγιναν απο τονστοστην Καβάλα, ενώ το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τον