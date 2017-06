/ / / LLOTH: Τον Αύγουστο θα κυκλοφορήσει το επερχόμενο album

Το ντεμπούτο άλμπουμ του ελληνικού συγκροτήματος, στο οποίο συμμετέχουν ως guests οι Σάκης Τόλης (Rotting Christ), Ευθύμης Καραδήμας (The Slayerking, Nightfall) και την Ανδρονίκη Σκουλα (Chaostar), θα κυκλοφορήσει στις 10 Αυγούστου, ημέρα που η Tristessa πέρασε στην αιωνιότητα.





Οι Αθηναίοι death/black metallers υπέγραψαν με την ελληνική δισκογραφική Sleaszy Rider Records η οποία βρίσκεται στο χώρο της ελληνικής και διεθνής metal σκηνής για περισσότερο απο δεκαπέντε χρόνια.





Αναφορικά με τις προαναφερθείσες guest συμμετοχές, ο Σάκης Τόλης θα κάνει guest φωνητικά στο κομμάτι "Emptiness", ο Ευθύμης Καραδήμας θα συμμετέχει στο "In the Name of Love (Sacrifice)", ενώ η Ανδρονίκη Σκουλα στο κομμάτι "Tristessa".





Και για τα τρία αυτά κομμάτια αναμένεται να κυκλοφορήσουν video clips απο τις Macabre Films και Phillipos Chalatsis MacabroFilms.





Η μίξη και το mastering του "Αθάνατη" έλαβαν χώρα στα Tico Tico στούντιο στην Φινλανδία και το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις όπως digipack, βινύλιο καθώς και ειδική Α5 έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Φυσικά δε θα λείπουν και τα ανάλογα t-shirts.









"Αθάνατη" tracklist: 1.I (Dead Inside) 2.Archos 3.Pan 4.Born in Sin 5.In The Name of Love (Sacrifice) 6.Alles Black 7.Hell (is a place on Earth) 8.Emptiness 9.Tristessa 10.Athanati (Immortal)









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις τελικές λεπτομέρειες αναφορικά με το επερχόμενο full-length album τους με τίτλοτο οποίο είναι αφιερωμένο στην μνήμη της ιδρύτριας τωνκαι των