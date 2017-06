/ / / Monterey Pop Festival: Το πρώτο μεγάλο υπαίθριο ροκ φεστιβάλ

Monterey International Pop Music Festival ή αλλιώς Monterey Pop Festival

Το πρώτο μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της ροκ μουσικής









Το 3ήμερο φεστιβάλ που διήρκεσε απο την Παρασκευή 16 Ιουνίου έως την Κυριακή 18 Ιουνίου 1967 στο Monterey της Καλιφόρνια , παρακολούθησαν κατ 'εκτίμηση 25.000-90.000 άτομα, τα οποία συναθροίστηκαν μέσα και γύρω απο τον χώρο διεξαγωγής , ενώ τα έσοδά του διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

M.P.F: J.Hendrix καίγοντας την κιθάρα του

Monterey Pop Festival αποτέλεσε τις βάσεις και το πρότυπο για το γνωστό σε όλους μας φεστιβάλ του Woodstock που έγινε 2 χρόνια αργότερα, αλλά και για άλλα φεστιβάλ που ακολούθησαν κυρίως απο την δεκαετία του '80 και μετά.

Η τιμή του εισιτηρίου ποικίλε ανάλογα με τη θέση και κυμαινόταν απο $3 μέχρι $6.50.





Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετείχαν αφιλοκερδώς με τα έσοδα να παρέχονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, με εξαίρεση τον Ινδό Ravi Shankar ο οποίος αμείφθηκε με $3,000 για την εμφάνισή του με το σιτάρ και τους Country Joe and the Fish, που έλαβαν το ποσό των $5,000 όχι απο το ίδιο το φεστιβάλ, αλλά απο το έσοδα του ντοκιμαντέρ του D.A. Pennebaker. Ωστόσο τα έξοδα παραμονής και μετακίνησης ήταν πληρωμένα για όλους τους μουσικούς.





Το

M.P.F:Big Bother and the Holding Company

M.P.F: The Who

Ακολουθεί το line-up του φεστιβάλ και για τις τρεις ημέρες.





Αφίσα με το line-up

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

The Association

The Paupers

Lou Rawls

Beverly martyn

Johnny Rivers

Eric Burdon and The Animals

Simon & Garfunkel

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ





Canned Heat

Big Bother and the Holding Company

Country Joe and the Fish

Al Kooper

The Butterfield Blues Band

The Electric Flag

Quicksilver Messenger Service

Steve Miller Band

Moby Grape

Hugh Masekela

The Byrds

Laura Nyro

Jefferson Airplane

Booker T. & the M.G.'s

The Mar-Keys

Otis Redding





ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ravi Shankar

The Blues Project

Big Brother and the Holding Company

The Group With No Name

Buffalo Springfield

The Who

Grateful Dead

The Jimi Hendrix Experience

Scott McKenzie

The Mamas & the Papas



























Ο κλειστός χώρος ήταν χωρητικότητας 7,500 ατόμων, αλλά εκτιμάται πως πάνω απο 8.500 άτομα κατάφεραν να μπουν δωρεάν το βράδυ του Σαββάτου.Στο φεστιβάλ συμμετείχαν πολλά γνωστά σήμερα ονόματα, από την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Νότιο Αφρική και την Ινδία, εκπροσωπώντας folk, blues, rock, soul, jazz και psychedelic rock.Ανάμεσά τους οικαιπου οι εμφανίσεις τους έχουν μείνει στην ιστορία με τοννα καίει την κιθάρα του στη σκηνή και τον κιθαρίστα των, να σπάει αντιστοίχως την κιθάρα του.Τοδιοργανώθηκε επτά εβδομάδες νωρίτερα απο τους),και, με σκοπό να επικυρωθεί η ροκ μουσική ως μορφή τέχνης όπως συνέβαινε με την jazz και την folk. Ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε πέρα απο κάθε προσδοκία.Η καριέρα των περισσότερων καλλιτεχνών γνώρισε μεγάλη άνοδο μετά το φεστιβάλ. Η πρωτοτυπία της διοργάνωσης ήταν να εμφανιστούν σο φεστιβάλ γνωστά για την εποχή ονόματα όπως οικαι οι, μαζί με άγνωστους καλλιτέχνες.Η προώθηση του φεστιβάλ ήταν μεγάλη μάλιστα τον Μάιο του 1967 κυκλοφόρησε το κλασικό τραγούδιγραμμένο απο τονκαι ερμηνευμένο απο τονειδικά για το συγκεκριμένο event.Στο φεστιβάλ δεν συμμετείχαν κάποια μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως οιοι οποίοι ακύρωσαν την εμφάνισή τους επειδή διαφωνούσαν με την επιλογής τηςως χορηγού της εκδήλωσης, οι, επειδή τους είχε απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ λόγω ναρκωτικών, οιεπειδή θεώρησαν πως το υλικό τους ήταν πολύ περίπλοκο για να παιχτεί ζωντανά, ο, ο οποίος αν και είχε αρχικά είχε δεχθεί, τελικά αρνήθηκε καθώς εξακολουθούσε να αναρρώνει μετά το ατύχημα που είχε με τη μηχανή του το προηγούμενο έτος (Οτου απέτινε φόρο τιμής διασκευάζοντας το), οιοι οποίοι δεν δέχθηκαν καν πρόσκληση απο τους διοργανωτές κ.α.Αξίζει να σημειωθεί οτι κατα την διάρκεια του 3ημερου event δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο. Η διοργανώτρια ομάδα, (και ο αρθρογράφοςμετασχηματίστηκε αργότερα σε ίδρυμα με την επωνυμία(Monterey International Pop Festival Foundation) που ακόμα και σήμερα ασκεί φιλανθρωπικό έργο τα έσοδα της οποίας προέρχονται κυρίως απο τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων, των φωτογραφιών και του κινηματογραφικού υλικού.Το φεστιβάλ κινηματογραφήθηκε απο τονκαι κυκλοφόρησε σαν ταινία-ντοκιμαντέρ με τίτλοΤοθεωρείται πως συνέβαλλε σημαντικά στην αλλαγή της Βρετανικής σκηνής.Το καινοτόμο ηχητικό σύστημα ήταν πρόγονος των μεγάλης κλίμακας PA που ακολούθησαν και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του φεστιβάλ.Σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε απο τονο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως ηχολήπτης σε διάφορες συναυλίες συγκροτημάτων και αργότερα ηγήθηκε της σχεδίασης ήχου στο Αμερικανικό θέατρο.