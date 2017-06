/ / / / STONE SOUR: Ακούστε το νέο κομμάτι "Taipei Person/Allah Tea"

Οι Stone Sour έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "Taipei Person/Allah Tea" απο το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο "Hydrograd" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιουνίου μέσω της Roadrunner Records





"Hydrograd" tracklist:

“YSIF”

“Taipei Person/Allah Tea”

“Knievel Has Landed”

“Hydrograd”

“Song #3”

“Fabuless”

“The Witness Trees”

“Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”

“Thanks God It's Over”

“St. Marie”

“Mercy”

“Whiplash Pants”

“Friday Knights”

“Somebody Stole My Eyes”

“When The Fever Broke”