/ / / / STONE SOUR: Video για το νέο κομμάτι "Mercy"

"Hydrograd" tracklist:

“YSIF”

“Taipei Person/Allah Tea”

“Knievel Has Landed”

“Hydrograd”

“Song #3”

“Fabuless”

“The Witness Trees”

“Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”

“Thanks God It's Over”

“St. Marie”

“Mercy”

“Whiplash Pants”

“Friday Knights”

“Somebody Stole My Eyes”

“When The Fever Broke”





Οιοι οποίοι κυκλοφορούν στις 30 Ιουνίου το έβδομο άλμπουμ του, έδωσαν στη δημοσιότητα το video για το κομμάτιΠρόκειται για το τέταρτο κομμάτι που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής απο την εν λόγω κυκλοφορία, μετά τακαι