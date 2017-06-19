Η HIGH VOLTAGE και το MODU παρουσιάζουν το TEXAS SUMMER FESTIVAL 2017
Ένα φεστιβάλ που σκοπός του και φέτος είναι να αφήσει την υπογραφή του ως θεσμός και να αναδείξει νέα συγκροτήματα καθώς για 10η συνεχή χρονιά αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά φεστιβάλ της καλοκαιρινής Αθήνας.
Φέτος το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί σ’ ένα από τα καλύτερα live venues της Αθήνας, το ολοκαίνουριο και υπερσύγχρονο MODU, στην σκηνή του οποίου θα βρεθούν πλήθος καλλιτεχνών για 12 μέρες καταιγιστικών live με Rock, Hard Rock, Metal, Goth, Progressive, Industrial, Blues, Pop, Alternative, Indie, Electro, R ‘n’ B, Hip-Hop ρυθμούς, σ΄ένα από τα πιο παραδοσιακά πλέον event της πρωτεύουσας.
23-24-25/Ιουνίου
30/ Ιουνίου - 1-2/Ιουλίου
7-8-9/ Ιουλίου
14-15-16/Ιουλίου
Καθημερινά η ώρα έναρξης είναι στις 20:00.
23.06 FRI.
ALPHASTATE / NICK SANSIS STRATOSPHERE / JACKS FULL / SLEAZY LIZARDS / WAXED CIRCLES
24.06 SAT.
ANIMA TRISTE / MEAT INJECTION / TOXIC RABBITS
25.06 SUN.
UNDER THE SUN / WASH OF SOUNDS / UNDER CONSTRUCTION / THE VERTIGO
30.06 FRI.
SOLMEISTER / YODA PRIEST
01.07 SAT.
TERRA INCΩGNITA / GAUNTLET / SECRET CODE / HUNTERSHADOW / FLYING DUTCHMAN
02.07 SUN.
ROAD SONS / UNHEALTHY BLUES / ENVY NEVER DIES / ΥΠΕΡΑΝΩΥΠΟΨΙΑΣ / ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ
07.07 FRI.
SILKED & STAINED / OCEAN MIND / ROLL OF DICE / SMOKING PIRANA / ROLLANDS
08.07 SAT.
AHXEΣ IAXEΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΥΑΛΟ / ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΣΟΣ /ΣΙΓΜΑ / AZKERONE / BIGGA CHEEKS / DOMINO / EDZY / EXPEND FLOW / GANG RUN / HORBEATZ /
T-RUNNER
09.07 SUN.
DREAMLORD / IN WAR / FRAGMENTS OF DESPAIR / WARMHOG / LADNAH
14.07 FRI.
THE HARPS / STRESS CASE SCENARIO / MOONLIGHT SINNERS /
OLD SERPENT / BLUEZ BOX
15.07 SAT.
SECRET FAITH / MIRRORVAIN / THE WATER STRIDERS / LEAST CONCERN / WHEN
16.07 SUN.
SPIT THE BLOOD / KOSMOGONIA / WARSHIP / ADEM / HYPOSTASIS
Δηλώσεις Συμμετοχών-Επικοινωνία-Χορηγίες στο info@highvoltage.gr
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Σας περιμένουμε όλους στο
Texas Summer Festival 2017.
ΚΟΛΟΝΟΥ 76 – ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ – τηλ 6985-964483
12 νύχτες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις!!!!!
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