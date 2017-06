/ / TEXAS SUMMER FESTIVAL 2017

23-24-25/Ιουνίου

30/ Ιουνίου - 1-2/Ιουλίου

7-8-9/ Ιουλίου

14-15-16/Ιουλίου









Καθημερινά η ώρα έναρξης είναι στις 20:00.









23.06 FRI.

ALPHASTATE / NICK SANSIS STRATOSPHERE / JACKS FULL / SLEAZY LIZARDS / WAXED CIRCLES





24.06 SAT.

ANIMA TRISTE / MEAT INJECTION / TOXIC RABBITS





25.06 SUN.

UNDER THE SUN / WASH OF SOUNDS / UNDER CONSTRUCTION / THE VERTIGO





30.06 FRI.

SOLMEISTER / YODA PRIEST





01.07 SAT.

TERRA INCΩGNITA / GAUNTLET / SECRET CODE / HUNTERSHADOW / FLYING DUTCHMAN





02.07 SUN.

ROAD SONS / UNHEALTHY BLUES / ENVY NEVER DIES / ΥΠΕΡΑΝΩΥΠΟΨΙΑΣ / ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ





07.07 FRI.

SILKED & STAINED / OCEAN MIND / ROLL OF DICE / SMOKING PIRANA / ROLLANDS





08.07 SAT.

AHXEΣ IAXEΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΥΑΛΟ / ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΣΟΣ /ΣΙΓΜΑ / AZKERONE / BIGGA CHEEKS / DOMINO / EDZY / EXPEND FLOW / GANG RUN / HORBEATZ /

T-RUNNER





09.07 SUN.

DREAMLORD / IN WAR / FRAGMENTS OF DESPAIR / WARMHOG / LADNAH





14.07 FRI.

THE HARPS / STRESS CASE SCENARIO / MOONLIGHT SINNERS /

OLD SERPENT / BLUEZ BOX





15.07 SAT.

SECRET FAITH / MIRRORVAIN / THE WATER STRIDERS / LEAST CONCERN / WHEN





16.07 SUN.

SPIT THE BLOOD / KOSMOGONIA / WARSHIP / ADEM / HYPOSTASIS









Χορηγοί

AMSTEL

MONSTER ENERGY









Χορηγοί επικοινωνίας

ANGELS PR

ANGELS ADVERTS

DARKNET PROMOTION

ERTOPEN

ΑΠROCKΑΛΥΠΤΑ

ROCK PAGES

BBR ROCK & METAL MUSIC PORTAL

WAVE 97,4

RADIO POINT

SIMPLE RADIO

STEKI RADIO

MUSIC PRESS

WEB MUSIC RADIO

SALAMISOL

NEW GENERATION

NOIZY

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ

GREEKREBELS

VINILIO.BLOGSPOT

MUSIC HUNTER

ROCKIN’ ATHENS

RADIOACT

MUSEEKART

AFTERNOIZ

FULL TIME

SIN RADIO

VOLOS RTV 87,9

RADIO MUSIC ROCK

FEELAROCKA

ROCKANDROLL

SOUTHERN ROCK

I-RAFINA

ΜΕΛΩΔΟΣ

ROCKING

RADIO ANEMOS

ALCHEMT RADIO

ATHENS DAY AND NIGHT

Ε-STAGE

STREET RADIO

HEAVY LIVING

NLP RADIO

GINGER RADIO

HAPPY TV

ARTIC

EXARCHIOTIS

NEOLAIA

GEFIRA

ROCK OVERDOSE

NOW 24

ROCKWAY

IART

HMG

FRESH ART

KOITA MAGAZINE

HAPPY DREAM RADIO

GAMUT RADIO









Ενημερωθείτε καθημερινά για το TEXAS SUMMER FESTIVAL 2017

από τα παρακάτω links









Σας περιμένουμε όλους στο

Texas Summer Festival 2017.

ΚΟΛΟΝΟΥ 76 – ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ – τηλ 6985-964483

12 νύχτες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις!!!!!





και τοπαρουσιάζουν τοΈνα φεστιβάλ που σκοπός του και φέτος είναι να αφήσει την υπογραφή του ως θεσμός και να αναδείξει νέα συγκροτήματα καθώς για 10η συνεχή χρονιά αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά φεστιβάλ της καλοκαιρινής Αθήνας.Φέτος το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί σ’ ένα από τα καλύτερα live venues της Αθήνας, το ολοκαίνουριο και υπερσύγχρονο MODU, στην σκηνή του οποίου θα βρεθούν πλήθος καλλιτεχνών για 12 μέρες καταιγιστικών live με Rock, Hard Rock, Metal, Goth, Progressive, Industrial, Blues, Pop, Alternative, Indie, Electro, R ‘n’ B, Hip-Hop ρυθμούς, σ΄ένα από τα πιο παραδοσιακά πλέον event της πρωτεύουσας.