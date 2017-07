/ / / ALICE COOPER: Ακούστε δείγμα απο ολόκληρο το "Paranormal"

"Paranormal" tracklist:

"Paranormal"

"Dead Flies"

"Fireball"

"Paranoiac Personality"

"Fallen In Love"

"Dynamite Road"

"Private Public Breakdown"

"Holy Water"

"Rats"

"The Sound Of A"





Στούντιο ηχογραφήσεις με τα αρχικά μέλη της μπάντας:

"Genuine American Girl"

"You And All Of Your Friends"





Live in Columbus, Ohio, May 6th, 2016 με την τρέχουσα σύνθεση:

"No More Mr. Nice Guy"

"Under My Wheels"

"Billion Dollar Babies"

"Feed My Frankenstein"

"Only Women Bleed"

"School’s Out"













κυκλοφορεί στις 28 Ιουλίου το πρώτο του άλμπουμ μετά απο έξι χρόνια το οποίο τιτλοφορείται "Paranormal". Έχοντας ήδη ακούσει το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ καθώς και τοήρθε η ώρα να πάρουμε μια γεύση απο όλα τα κομμάτια που περιλαμβάνονται στην πολυαναμενόμενη δισκογραφική δουλειά του θρυλικού shock rocker.Τοαποτελείται απο 10 κομμάτια και συνοδεύεται απο ένα έξτρα CD με δύο νέα τραγούδια, γραμμένα και ηχογραφημένα με τα αρχικά μέλη της μπάντας,, και, αλλά και απο ένα τρίτο CD με επιλεγμένες ζωντανές ηχογραφήσεις.Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι),) και).