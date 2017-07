/ / ARCANE ANGELS FEST XIII-II: Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου @ Κύτταρο

ARCANE ANGELS FEST XIII-II





Σάββατο 16/09/2017 + Κυριακή 17/09/2017 @ Kyttaro Live Club [Αθήνα]









DAY1 - 16/09/2017:

PRIMORDIAL (Irl)

ZEMIAL (Gre)

NAHTRUNAR (Aus)

DEMONOMANCY (It)

NEFARIOUS SPIRIT (Gre)

DAY2 - 17/09/2017:

TAAKE (Nor)

AGATUS (Gre)

BLACK CILICE (Por)

ANCIENT RITES (Bel)

VOID PRAYER (BiH)

MEFITIC (It)

Ακολουθεί δελτίο τύπου:

Presale damage:
Two day ticket:
Single / one-day tickets:
-Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω Viva.gr και συνεργαζόμενων εκπροσώπων (Reload Stores, Media Markt, Seven Spots, Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία)
-Ticket link: https://www.viva.gr/tickets/music/kyttaro-live/arcane-angels-festival-ii/

+ Δευτέρα 18/09/2017
Black Cilice + TBA - Aftershow @ Death Disco Club [Αθήνα]
Additional damage: 6€
-Εισιτήρια για το after show πρόκειται να διατεθούν αποκλειστικά στο ταμείο της Death Disco τη βραδιά της extra συναυλίας. Η είσοδος θα επιτραπεί αποκλειστικά σε όσους παρακολουθήσουν τη μπάντα στο κυρίως event, με επίδειξη του αντίστοιχου βραχιολιού. Η είσοδος θα επιτραπεί αποκλειστικά σε όσους παρακολουθήσουν τη μπάντα στο κυρίως event, με επίδειξη του αντίστοιχου βραχιολιού."Irish Heathen Wilderness"Official pages:"Pioneers of Greek Extremity"Official pages:"Esoteric Existential Black Metal"Official page:"Abyssal Demonic Assassinators""Evoking Metal of Death"Label page - MLP out in 2017:"True Norwegian Black Metal"Official pages:"Greek Black Metal Mastery"Official pages:"Abrasive Black Metal Mysticism"Unofficial page:"Archetypical '90s Black Metal"https://www.facebook.com/ancientrites/https://ancientrites.bandcamp.com/"Enshrined Kommandos of the Lo-Fi Twilight""Bestial Desecrators of Death"Η Arcane Angels ανακοινώνει με υπερηφάνεια τους Ιρλανδούςως headliners του δεύτερου festival της δισκογραφικής, το οποίο προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 16 και 17 Σεπτέμβρη στο Kyttaro Live Club της Αθήνας. Αναγνωρισμένοι για τις σταθερά άρτιες εμφανίσεις τους, οι Ιρλανδοί ήρωες αναμένονται να επιδοθούν σε λυρικές τραγωδίες, επουδενί ανόμοιες της Ιστορίας που σημάδεψε τον τόπο τους.Παρομοίως, οιείναι επίσης γνωστοί σε κάθε οπαδό της πρώιμης '90s σκηνής, τόσο για τον αέναα εξελισσόμενο ήχο τους, όσο και για τις σπάνιες επιλεκτικές εμφανίσεις τους. Οι κυκλοφορίες τους πραγματεύονται με τον Black και Thrash Metal ήχο, το επικό Heavy Metal, αλλά και το Progressive Rock -πάντα υπό το καθιερωμένα αναγνωρίσιμο ύφος τους.Οι Νορβηγοίαποτελούν όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις σε κάθε ακόλουθο της παλαιότερης και νέας σκηνής. Οι συνθετικές τους ικανότητες παρέμειναν μνημειώδεις για την αρετή της μίξης εύηχων μελωδιών με το ψύχος ενός ασυμβίβαστου Νορβηγικού παγετού. Η δε ατμόσφαιρα των ζωντανών τους παραστάσεων βρίθει αναμφίβολης έντασης, με τον ίδιο τον Hoest να αναγνωρίζεται ως ένας από τους εντυπωσιακότερους frontmen της black metal ιστορίας.Οιανήκουν στο πρώτο κύμα της ελληνικής black metal ιστορίας και αποτελούνται από τους "Eskarth The Dark One" και "Archon Vorskaath" - αδέρφια και ιδρυτικά τους μέλη. Σε αυτή την ειδική περίσταση θα παρουσιάσουν τόσο το The Eternalist για πρώτη φορά ζωντανά σε ακροατήριο, όσο και το παλαιότερο αρχετυπικό υλικό τους σε ένα πλήρες από κάθε άποψη set.Οι Αυστριακοίαποτελούν εκπροσώπους που δεν έχουν ανάγκη από συστάσεις σε ακόλουθους των σκοτεινών τεχνών. Το μοναδικό τους μίγμα ενδόμυχου υπαρξιακού black metal εστιάζει όχι σε hype μα σε εξαγνισμένη ουσία -και δεν είναι τυχαίο πως το άρτιο ντεπούτο τους "Symbolismus" σκόπιμα αποτέλεσε τη πρώτη βινυλιακή έκδοση της δισκογραφικής.Σε σύμπραξη, όπως και σε μια σπάνια ζωντανή περίσταση για τα δεδομένα του σχήματος, οι Πορτογάλοιαναμένονται να εξαπολύσουν τον διατρητικό black metal μυστικιστισμό τους, ο οποίος σφυρηλατήθηκε σε κατακόμβες που μόνο οι Νεκροί γνωρίζουν. Aρχέγονοι τάφοι θα ανοίξουν και το κοινό θα αποδρά σε κατάσταση πανικού -το μόνο βέβαιο. Διότι όλοι οι υπάρχοντες μάρτυρες μιλούν μόνο για τις υψηλότερες ποιότητες που το σημερινό underground προσφέρει.Αφετέρου, οι Βέλγοιμετά βεβαιότητας επιστρέφουν απο το δικό τους τάφο, δεδομένου πως δεν έχουν δώσει συναυλία στην Ελλάδα εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες. Καταξιωμένοι για το μοναδικό τους μίγμα '90s αναδρομών, όπως και για το υψηλό επίπεδο της δισκογραφίας τους, δεν αναμένουμε τίποτα λιγότερο από μια Εορτή Διαβολικών Σερενάδων σε περιοχές που αδυμονούν για την επιστροφή τους.Οι Ιταλοίδεν αποτελούν περίπτωση άγνωστη για το ελληνικό κοινό, χάριν της ασυμβίβαστης ορμής που εξαπολύουν τόσο σε studio ηχογραφήσεις, όσο και σε ενεργητική live παρουσία. Χαίροντας την υποστήριξη της δισκογραφικής εταιρίας, γνωστής ως Nuclear War Now! Productions, το σφιχτό line-up ενός επιβλητικού metal κράματος αναμένεται να σπρώξει κάθε γνώριμο όριο σε ακρότητες ξένες στον ανθρώπινο νου.Οι, από τη δική τους πλευρά, απλούστατα κυκλοφόρησαν ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντεπούτα του τρέχοντος έτους δίχως περαιτέρω αμφιβολίες. Παραμένοντας αξιοσημείωτα πιστοί στη lo-fi εστίασή τους, μα ωθώντας συνάμα τον ήχο τους σε κόψη αιχμυρή προς πάση αίσθηση, το "Stillbirth from the Psychotic Void" αντιπροσωπεύει ό,τι τα μέλη δηλώνουν υπό τις ισχυρές αναφορές που δομούν τα εμβλήματά τους.Οι, όπως η πιο πρόσφατη περίοδος των Demonomancy, επίσης αποτελεί μέρος του roster της Nuclear War Now! Productions, όπως και ένα τέλειο μίγμα ακρότητας και απυρόβλητου death metal. Οι ζωντανές εμφανίσεις τους διαχέονται από καθαρή ενέργεια και κατασκότεινο vibe, προσφέροντας κάθε ποιότητα που διακρίνει τις επιρροές τους.Οιαποτελούν ένα διαφορετικό θέμα, κατά ένα τρόπο, συγχέοντας το black metal τους με τη παλιά "metal of death" αισθητική. Η συμμετοχή τους στο festival θα αποτελέσει και το συναυλιακό ντεπούτο μουσικών που κινούνταν στις σκιές για έτη, μα επιδώθηκαν σε μια σειρά από διαφορετικά projects. Έπειτα από τη πρόσκλησή μας να συμμετέχουν στο δεύτερο AA fest, προσάρτησαν τον κιθαρίστα των death metallers Abyssus και πλέον στέκονται ως μια πλήρης μπάντα, αντί μιας σύμπραξης μεταξύ δύο ατόμων.Όπως αντιλαμβάνεστε, το δεύτερο festival της Arcane Angels σχεδιάστηκε υπό περισσότερο OLD-SCHOOL πρότυπα, εν συγκρίσει με τη πρώτη εκδοχή του. Οπότε καλύτερα να προετοιμαστείτε για ό,τι έπειται.