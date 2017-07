Οι Jag Panzer παρουσίασαν το lyric video του " Far Beyond All Fear" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Deviant Chord" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου μέσω της Steamhammer/SPV.









"The Deviant Chord" tracklist:

01. Born Of The Flame

02. Far Beyond All Fear

03. The Deviant Chord

04. Blacklist

05. Foggy Dew

06. Divine Intervention

07. Long Awaited Kiss

08. Salacious Behavior

09. Fire Of Our Spirit

10. Dare