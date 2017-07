/ / / / LACUNA COIL: Τον Νοέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μαζί με τους CELLAR DARLING

Delirium Tour 2017

LACUNA COIL (Italy)

+CELLAR DARLING (Switzerland)

+Opening Act





Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 - Αθήνα - Piraeus 117 Academy



















“Nothing Stands In Their Way”Οι Ιταλοί LACUNA COIL δεν είναι ένα ακόμη συγκρότημα με γυναικεία φωνητικά. Ούτε καν ένα ακόμη συγκρότημα ΚΑΙ με γυναικεία ΚΑΙ με αντρικά φωνητικά. Οι LACUNA COIL δημιούργησαν σχολή με σταθερά βήματα από το 1994 που ιδρύθηκαν, αρχικά με το όνομα SLEEP OF RIGHT, εν συνεχεία μετονομάστηκαν σε ETHEREAL και από το 1997 συνεχίζουν ως LACUNA COIL. Φυσικά, η γλυκύτατη παρουσία της Cristina Scabbia, ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που κοίταζε κανείς από την περίοδο του ομώνυμου EP τους, αλλά οι Ιταλοί ήταν αποφασισμένοι να αποδείξουν ότι άξιζαν πολύ παραπάνω από τα “Beauty And The Beast” συγκροτήματα που είχαν κατακλύσει την Ευρώπη εκείνη την περίοδο.Βασισμένοι σε πιο “Αμερικάνικο” ήχο, με πολύ groove και βαριές κιθάρες, απέφευγαν να έχουν τα λεγόμενα “αιθέρια” γυναικεία φωνητικά, αφού η φωνή της Christina Scabbia ήταν πολύ δυναμική και στο τρίτο τους άλμπουμ, το “Comalies” κατάφεραν το απόλυτο breakthrough, αφού το 2004, μόλις δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του, είχε γίνει το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ της εταιρίας τους, της Century Media, περιέχοντας τραγούδια όπως τα “Heaven’s A Lie” και “Swamped”. Το “Karmacode” που ακολούθησε, κατόρθωσε να κρατήσει πολύ ψηλά το επίπεδο των συνθέσεων με κομμάτια όπως το “Our Truth” ή το “Closer”, αλλά και τη διασκευή στο “Enjoy The Silence” των DEPECHE MODE, που έγινε πολύ δημοφιλές στους κύκλους των οπαδών τους.Από εκεί και πέρα, τα πράγματα πήραν τον φυσικό τους δρόμο. Συμμετοχή στο soundtrack της ταινίας “Underworld: Evolution”, υψηλές θέσεις στα Billboard Charts με κάθε τους άλμπουμ, τεράστιες περιοδείες σε όλον τον κόσμο και συνεχείς συμμετοχές σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Το όγδοο άλμπουμ τους, “Delirium”, έχει κυκλοφορήσει από τον Μάϊο του 2016 και δείχνει το συγκρότημα διψασμένο για μουσική. Κατάφεραν να ξεπεράσουν ανώδυνα τις απώλειες τριών παλιών μελών τους και επέστρεψαν αρκετά ανανεωμένοι, με Αμερικάνο ντράμερ, τον Ryan Folden (πρώην THE AGONY SCENE, BURN HALO, ENTERPRISE EARTH, κλπ) στη σύνθεσή τους εδώ και λίγα χρόνια, συνεχίζουν να “οργώνουν” τα venues σε ολόκληρο τον κόσμο.Μαζί τους θα περιοδεύσουν οι νεοσύστατοι Ελβετοί CELLAR DARLING, το σχήμα που δημιούργησαν οι Merlin Sutter, Ivo Henzi και Anna Murphy, όλοι τους σημαντικά μέλη των ELUVEITIE, μετά την σχετικά πρόσφατη αποχώρηση τους από τους ELUVEITIE. Μην χάνοντας καθόλου χρόνο ετοίμασαν και κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα, μέσω της Nuclear Blast Records, το ντεμπούτο τους, που φέρει τον τίτλο “This Is The Sound”. Πρόκειται για ένα πολύ καλό άλμπουμ, που ναι μεν έχει κάποια στοιχεία από ELUVEITIE στον ήχο του, από την άλλη όμως ακούγεται αρκετά φρέσκο και διαφορετικό. Αν συνεχίσουν έτσι, το μέλλον τους διαγράφεται λαμπρό!!!Στην περιοδεία θα συμμετέχει και άλλο ένα τρίτο ξένο σχήμα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.Οι LACUNA COIL θα εμφανιστούν για τέταρτη φορά στη χώρα μας, έχοντας αφήσει, όλες τις φορές άριστες εντυπώσεις, μπροστά στο πολυάριθμο κοινό που περιμένει να τους δει ύστερα από έξι χρόνια και τέτοια ραντεβού δεν χάνονται με τίποτα…Ώρα έναρξης: 20:00 - Τιμή εισιτηρίου: 25 Ευρώ (Τα πρώτα 200 εισιτήρια) - 28 Ευρώ (Λοιπή προπώληση) - 30 Ευρώ (Ταμείο)Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.123tickets.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls - Café Bar ΔιώροφονON-LINE: www.123tickets.gr