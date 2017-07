/ / / / Live Report: 1ο Φεστιβάλ Αγιάς - Day1 (21/7/17)

Α’ Day





Ανταπόκριση, φωτογραφίες, video: Νίκος Κολίτσης for bbr



, με τη σύμπραξη του Δήμου Αγιάς, διοργάνωσε το 1ο «Κι ας είμαι ROCK μη με φοβάσαι» Festival, στην κωμόπολη Αγιά Λάρισας, από 21-23 Ιουλίου 2017, σ’ ένα ταξίδι χρωμάτων και συναισθημάτων, με επιβάτες μπάντες κα μουσικούς απ’ όλη την Ελλάδα.καιήταν οι καλεσμένοι συνεπιβάτες για το ταξίδι της πρώτης μέρας και το, με απεσταλμένο… του Θεού, τοαποτύπωσε αποκλειστικά με εικόνα, λόγια και ήχο, το πρώτο μέρος της ταινίας…ο κόσμος ήταν ισομερώς κατανεμημένος σ’ όλες τις μπάντες, ανεξάρτητα από την ώρα της εμφάνισης των συγκροτημάτων, με τους headliners Θεσσαλονικείςσε μία άκρως επαγγελματική εμφάνιση, να ολοκληρώνουν το set τους μετά τις 2 τα ξημερώματα και σε στιγμές, όλων ανεξαιρέτως, ήταν συμμετοχικός και εκδηλωτικόςδιοργάνωση που συμμετέχει ο(ο Βασίλης, όχι ο Θανάσης!), είναι a priori de facto ότι θα έχει, τουλάχιστον, υψηλών απαιτήσεων ηχητική εγκατάσταση και φώτα, σε ανάλογο stage ευρωπαϊκών προδιαγραφών (όπερ και εγένετο)τα ηπειρώτικα των Λαρισαίων, που παρουσιάστηκαν εμφανώς πιο δεμένοι και ώριμοι, με μία αλλαγή στη σύνθεσή τους (η ισχύς των ανδρών εν τη ενώσει…) και επιβάλλεται επειγόντως να ηχογραφηθούν, πριν… τη νέα κυκλοφορία των πνευματικών τους «μπαμπάδων» V.I.C. (όπερ σημαίνει το συντομότερο!), οι, επίσης, Λαρισαίοι,, με τη νέα τους κυκλοφορία, με τίτλο, με heavy ‘n’ roll stoner διαθέσεις, οι παρανοϊκοί από το Βορρά,, με τις horror pust punk goth μελωδίες τους, τα σκοτεινά συναισθήματα και τις εκρηκτικές κιθαριστικές εξάρσεις, από τη μοναδική ολοκληρωμένη τους κυκλοφορία (, 2012), λίγες μέρες μετά την εμφάνισή τους στο φημισμένο, στη γειτονική Σερβία, οι Θεσσαλονικείς, με το φρεσκότατοalbum τους και last, but not least, οι, με video wall να συνοδεύει τις μουσικές τους.Τα συλλεκτικά t-shirts, οι εθελοντές και τα χαμογελαστά κορίτσια του bar, η άριστη διοργάνωση, η υπέροχη τοποθεσία στο γήπεδο του τοπικού ποδοσφαιρικού, με το γραφικό Μεταξοχώρι στο background, το κάμπινγκ στη φύση, για τους μουσικούς και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, οι diy καρέκλες, που μπορούσε να προμηθευτεί κάποιος για να παρακολουθήσει τα πολύωρα lives, χωρίς όμως να είναι στημένες επιπέδου εμποροπανήγυρης με λαϊκό πρόγραμμα, το merchandise συγκροτημάτων, τα λίγα άλλα όμορφα stands με χειροποίητες δημιουργίες, το face painting από τα κορίτσια και τα drones, που μαζί με τα πυροτεχνήματα, έδωσαν περισσότερο χρώμα στο φεστιβάλτο φθηνό εισιτήριο, με extra παροχές μπύρες και νερά για κάθε μέρα και η ελεύθερη πρόσβαση σε Αμεα και μικρά παιδιά, με πρόβλεψη παροχών και για το συνοδό.