/ / MONO METAL Open-Air Festival: Σάββατο 5 Αυγούστου στο Αίγιο

Line up 2017:

Karma Violens Extreme Metal / Death / Thrash (Αθήνα)

Maplerun Metal / NU /Alternative (Αθήνα)

Pulse R Hard Rock (Αθήνα)

OYD Alternative / NU Metal (Καλαμάτα)

No reception Alternative Rock (Αίγιο)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ Punk / Rock 'n' Roll (Αίγιο)

Τοείναι ένα ανιδιοτελές φεστιβάλ, γεγονός- αποτέλεσμα θετικής ενέργειας διάθεσης και δραστηριοποίησης για μουσική, όπως ακριβώς την θέλουμε.Το, πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη του Αιγίου, festival σκληρής μουσικής με συγκροτήματα από Αθήνα, Καλαμάτα και Αίγιο.Σκοπός του festival είναι να εδραιωθεί και χρόνο με τον χρόνο να μεγαλώνει, ενώνοντας μουσικούς από κάθε μέρος της Ελλάδας και όχι μόνο.(Αθήνα)(Αθήνα)(Αθήνα)(Καλαμάτα)(Αίγιο)(Αίγιο)Τοποθεσία: Kτήμα, 500 μέτρα μετά τις εργατικές κατοικίες προς Διγελιώτικα, Αίγιο.Είσοδος: ΕλεύθερηΠόρτες: 19:00Έναρξη: 20:00***Μικρές παρουσιάσεις των σχημάτων:Αν πιστεύεις στο karma, πιστεύεις και ότι η βία είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Το karma στις ινδικές θρησκείες είναι το concept της δράσης, που δημιουργεί ολόκληρο τον κύκλο αιτίου και αιτιατού. Η βία είναι μέσα σε όλους μας, ανεξέλεγκτη ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση ανθρώπινο χαρακτηριστικό και κάτι που παρατηρείται καθημερινά στις μοντέρνες κοινωνίες – ο συνδυασμός τους είναι αναπόφευκτος, γιατί κάθε δράση δημιουργεί βίαιη αντίδραση.Οι KARMA VIOLENS είναι μια μπάντα του extreme metal (death, thrash, black) συνδυασμένο με hardcore γραμμές. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, Skin of Existence κυκλοφόρησε το 2015 και περιλαμβάνει 11 κομμάτια που καταργούν τα σύνορα μεταξύ των ειδών του metal – το συγκρότημα περιοδεύει όσο περισσότερο μπορεί, έχοντας παίξει μεταξύ άλλων με τους Judas Priest, Amon Amarth, Fear Factory, Arch Enemy, The Black Dahlia Murder, Heaven Shall Burn, Rotting Christ, Septic Flesh, The Ocean, Darkest Hour κ.λπ.Το νέο τους άλμπουμ είναι έτοιμο και αναμένετε να κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο του 2017.Επικοινωνία:Website: http://www.karmaviolens.com/ Οι Maplerun είναι μια σύγχρονη rock μπάντα με έδρα την Αθήνα οπου και δημιουργήθηκαν το 2007.Η μπάντα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή περιοδεία, μαζί με τους Αμερικάνους θρύλους του progressive metal “Shadow Gallery”,στις αρχές Οκτωβρίου του 2010. Επιπλέον, τo single του συγκροτήματος “For You” παρουσιάζεται στo Rock Band, ένα βιντεοπαιχνίδι που δημιουργήθηκε από την MTV Games και την Harmonix, διαθέσιμο για Playstation 3, Xbox 360 και Nintendo Wii.Στο δεύτερο άλμπουμ των Maplerun "Restless", το mastering επιμελήθηκε ο TED JENSEN (Metallica, Evanesence, Linkin Park, κλπ.) και το artwork είναι δημιουργία του TRAVIS SMITH (Opeth, Avenged Sevenfold, Nevermore).To "Restless" φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Metal Hammer στο τεύχος Σεπτεμβρίου (334) τον Οκτώβρη του 2012.Η μπάντα συμμετείχε στο φεστιβάλ HARD ROCK HELL στην Ίμπιζα (Ισπανία) τον Μάιο του 2013 καθώς και στο γνωστό Αγγλικό φεστιβάλ “Hammerfest” τον Μάρτη του 2014 με μεγάλη επιτυχία.Επίσης, η μπάντα συμμετείχε (Νοέμβρης 2013) στην Αγγλική περιοδεία των American Headcharge (USA) μαζί με τους RSJ (UK), όπως επίσης και στην Ευρωπαική περιοδεία (Φεβρουάριος 2014) των Skindred (UK) μαζί με τους Soil (USA).Τον Ιούλιο του 2014 η μπάντα υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία Pavement Music και το album τους “Restless” κυκλοφορεί στην Αμερικάνικη αγορά από τον Οκτώβριο του 2014.Απο τον Φεβρουάριο του 2015, ο κιθαρίστας των Maplerun Ορέστης Σίτης ανήκει στην οικογένεια της πασίγνωστης αγγλικής εταιρίας ενισχυτών Orange Amplifications.Στις 4 Ιουλίου 2015 οι Maplerun εμφανίστηκαν στο επετιακό Rockwave Festival και μοιράστηκαν την σκηνή με Judas Priest, Rotting Christ και Exarsis. Τον Μάρτη του 2016, οι Maplerun έκαναν το πρώτο τους headline tour στην Αγγλία.Η μπάντα μόλις κυκλοφόρησε το 3ο της album “PARTYKRASHER” του οποίου την παραγωγή επιμελήθηκε ο βραβευμένος με 3 Grammy παραγωγός David Bottrill (Tool, Muse, Placebo, Stonesour, Godsmack) και θα περιοδεύεσει σε 11 ελληνικές πόλεις, ώς support στην περιοδεία του BLAZE BAYLEY (ex – IRON MAIDEN), τον Ιούνιο του 2017.Επικοινωνία:Website: www.maplerun1.com Οι PULSE R δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2011 και αποτελούνται απο τους: Πάνο Βιντζηλαίο στα φωνητικά,Τόλη Σιδέρη & Τάσο Καρφάκη στις κιθάρες,Γιώργο Βουδούρη στο μπάσο και Αλέξανδρο Κόλλια στα τύμπανα. Μετά από αρκετές εμφανίσεις σε Αθήνα και επαρχία ξεκίνησαν να γράφουν το δικό τους υλικό με πρώτο αποτέλεσμα το EP Until The End του 2013. Αμέσως μετα ξεκίνησε η σύνθεση νέων τραγουδιών που οδήγησαν στο πρώτο full lenght album με τίτλο In Chains που κυκλοφόρησε απο την δισκογραφικη εταιρια MLK τον Οκτώβρη του 2016.Επικοινωνία:Website : www.pulse-r.com Οι One Year Delay (O.Y.D.) είναι μια alternative / nu metal μπάντα και συστάθηκαν στην Καλαμάτα το 2012.Τα πρώτα χρόνια έκαναν μια σειρά από συναυλίες υποστηρίζοντας συγκροτήματα όπως οι Nightstalker, 1000 Mods, Suicidal Angels.Toν Μάρτιο του 2014, το συγκρότημα αποφάσισε να κάνει πρόταση στον παραγωγό, Toby Wright (Metallica, Korn, Alice in Chains)και οι O.Y.D. συμφώνησαν να εργαστούν για το ντεμπούτο album τους στο Nashville, Tennessee τον Οκτώβρη του 2014.Η ηχογράφηση έλαβε χώρα στα θρυλικά "Sound Emporium Studios" και το συγκρότημα ξεκίνησε μια συνεργασία με την– από το Σικάγο καταγόμενη- εταιρία "Pavement Entertainment" προκειμένου να προωθήσει το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ με όνομα "Deep Breath".Αυτό το διάστημα το συγκρότημα με αλλαγές στο line up ετοιμάζει τον δεύτερο κατά σειρά δίσκο του ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί συναυλίεςσε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό να προωθήσει τη μουσική του.Επικοινωνία:Website : www.oydband.com Συστήθηκαν ως ΑΜΟΚ (Above My Old Kingdom) πριν πέντε χρόνια, κυκλοφορώντας 5 video track στο διαδίκτυο.Τρια χρόνια αργότερα, με την προσθήκη πλήκτρων, μετεξελίχθηκαν σε "No reception",φτάνοντας στο σημερα όπου και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album με τίτλο "what happened here?".Τα μέλη της μπάντας:Vocals/Guitar: Αποστόλης ΨηλόςBass guitar :Κλέων ΖησιμόπουλοςLead guitar: Ανδρέας ΠρούντζοςPiano/keys:Τάσος ΡόζοςDrums and percussion: Νίκος ΔροσόπουλοςΕπικοινωνία:Website : https://www.youtube.com/user/NoReception Οι ΕΠΕΜΒΑΣΗ δημιουργηθηκαν την ανοιξη του 2016 απο τους Κωστα Καρβελα - guitar/vocals, Στεφανο Γρηγοριαδη - bass καιΑκη Κυριακοπουλο- drums πρωην μελη των Fahrenheit.Το ονομα του group προεκυψε απο τη συστολη της αληθειας και παρακμη των ιδεων γυρω μας.Ετσι με τη μουσικη τους ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ στο κατεστημενο αυτι και στο συντηρητικο πνευμα των ημερων.Επηρεασμενοι απο rock'n roll,punk,blues ακουσματα χτιζουν τις ιδεες τους στο δικο τους-stone mountain-studio, τις οποίες και θα παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ του Αιγίου.