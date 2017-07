/ / / Say Hello 2 Heaven - A Tribute Concert To Chris Cornell: Παρασκευή 20 Οκτωβρίου @ Κύτταρο

Say Hello 2 Heaven

A Tribute Concert To Chris Cornell

Λίγα λόγια για τον Chris Cornell…

Μουσικοί-Τραγουδιστές

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, σας προσκαλούμε στο Κύτταρο, σε μία και μοναδική συναυλία αφιερωμένη στη μουσική καριέρα και κληρονομιά του τεράστιουΤα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειεςΣτη σκηνή θα λάβει μέρος πλήθος γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών από την ευρύτερη Rock κοινότητα, συμμετέχοντας σε έναν μαραθώνιο τραγουδιών από όλες τις φάσεις τη καριέρας του.Με αυτόν τον τρόπο φίλοι, γνωστοί , κοινό και μουσικοί θα τιμήσουμε αυτόν τον μεγάλο kαλλιτέχνη που σημάδεψε και ενέπνευσε γενιές μουσικόφιλων.Να είστε όλοι εκεί!O Chris Cornell (20 Ιουλίου 1964 – 18 Μαΐου 2017), ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός και μουσουργός. Ήταν γνωστός ως ο τραγουδιστής των Rock συγκροτημάτων Soundgarden και Audioslave, όπως και ιδρυτής των Temple of the dog. O Cornell ήταν επίσης γνωστός για τα πολυάριθμα solo έργα και τις συνεισφορές του σε soundtrack από το 1991. Θεωρείται ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες του κινήματος grunge της δεκαετίας του 90 και είναι γνωστός για τον εκτεταμένο κατάλογό του ως τραγουδοποιός, όπως και για την ισχυρή φωνητική τεχνική του.Πρωτοβουλία/Οργάνωση Παραγωγής:Αναστασία Μπάστα (MadHoLe)Steve Lado (Tardive Dyskinesia)Γιάννης Παπανικολάου (Diviner, Rock ‘N’ Roll Children)«Η Πίστη» Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες .Alex Kolias (Pulse R)Τόλης Τολέας (Potergeist / Beyond Perception)Πέτρος Τσαμπαρλής (SiXforNinE)Στέφανος Στεφανίδης (Puta Volcano)Γιώργος Ράδος (Fool in the Box)Διονύσης Μαρακάκης (Black Hat Bones)Fotis Benardo (SiXforNinE)Νίκος Αναστασιάδης (Groove spot trio/R’N’R Children)Herc Booze (SiXforNinE / Diviner)Elias Boozeas (Foray Between Ocean)Τάκης Φοίτος (Full Body Massage / Menorâh)Θοδωρής Σταυριανός (Mama Sings Fire / MadHoLe)Γιώργος Μπουλμάνος (Customize!)Ανδρέας Βάρσος (SunRaininLife)Angelos Panokas (Black Hat Bones)Steve Lado (Tardive Dyskinesia)Παναγιώτης Βαρβατσούλης (4Lt / MadHoLe)Κώστας Φοίτος (Diviner / Menorâh)Γιώργος Μαρούλης (Diviner / 4Bitten)Χρήστος Βλάχος (Black Hat Bones)Ethan Snow (Danger Angel)George Kapa (SiXforNinE)Φώτης Καραογλάνης (SolarMonkeys)Κωνσταντίνος Καψιμάλλης (The Mighty N)Μάνθος Στεργίου (Tardive Dyskinesia)Γιάννης Βογιατζής (Need)Γιώργος Προκοπίου (Poem / Mother Of Millions)Πάνος Βιντζηλαίος (Pulse R)Αναστασία Μπάστα (MadHoLe)Πηνελόπη Αναστασοπούλου (Mama sings Fire)Νατάσα Τσίρου (The Mighty N)Ρεβέκκα Τσου (Nochnoy Dozor)Γιάννης Βαρβατσούλης (4Lt)Μίνα Γιαννοπούλου (Solo Artist)Στέφανος Ι.Ζαφειρόπουλος (False Coda)John Citizen (Solarmonkeys)Αντώνης Βλάχος (3Fold Pain)Απόλλων Αβαντάγγελος (Fool in the Box)FB event : https://www.facebook.com/events/123059678307949