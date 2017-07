/ / / / STONE SOUR: Ακούστε τη διασκευή τους στο "Bombtrack" (Rage Against The Machine)

Οιδίνουν τη δική τους εκδοχή στο κομμάτιτων. Η εν λόγω διασκευή, την οποία μπορείτε να ακούσετε παρακάτω, είναι διαθέσιμη στο CD του νέου τεύχους του βρετανικούπου αποτελεί μέρος του αφιερώματός του στη μουσική των 90'sΕκτός απο τη διασκευή τωντο CD περιέχει διασκευές αποκ.α. Δείτε αναλυτικότερα το tracklist παρακάτω:Stone Sour – “Bombtrack” (Rage Against The Machine cover)Halestorm – “Fell On Black Days” (Soundgarden cover)Prophets Of Rage – “Shut ‘Em Down” (live) (Public Enemy cover)Epica – “Replica” (Fear Factory cover)Hatebreed – “Refuse/Resist” (Sepultura cover)Powerwolf – “Night Crawler” (Judas Priest cover)Enslaved – “Jizzlobber” (Faith No More cover)Cult Of Luna – “Bodies” (Smashing Pumpkins cover)36 Crazyfists – “We Die Young” (Alice In Chains cover)Fleshgod Apocalypse – “Heartwork” (Carcass cover)Whitechapel – “Strength Beyond Strength” (Pantera cover)Palm Reader – “Bachelorette” (Björk cover)The One Hundred – “New Skin” (Incubus cover)Eighteen Visions – “March Of The Pigs” (Nine Inch Nails cover)Were I Blind – “Enjoy The Silence” (Depeche Mode cover)